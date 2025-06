Dit is de verdeling van tv-gelden in de Eredivisie: Feyenoord krijgt minder dan Ajax en PSV

De verdeling van de tv-gelden in de Eredivisie voor het seizoen 2025/´26 is bekend. In het video-item FC Bankzaken van Voetbal International bespreekt journalist Tom Knipping de inkomsten van onder meer Ajax, PSV, Feyenoord en nieuwkomer Telstar uit de tv-rechten.

Vanaf komend seizoen gaan Eredivisie-clubs meer profiteren van tv-gelden. Dat heeft te maken met een nieuwe deal die de Eredivisie CV heeft gesloten met ESPN/Disney. In totaal wordt er in de Eredivisie 164 miljoen euro aan tv-gelden verdeeld voor de nieuwe voetbaljaargang.

De verdeling van de gelden wordt door de Eredivisie gedaan op basis van de prestaties van de clubs in de afgelopen tien seizoenen. Hoe recenter de prestatie, hoe meer punten.

Een landstitel levert achttien punten op, terwijl de laatste plek een punt oplevert. De punten van vorig seizoen hebben een wegingsfactor van tien; de punten van tien jaar geleden hebben een factor van een.

Door het behalen van de landstitel pakte PSV afgelopen seizoen de volle buit, net als het jaar ervoor. Ajax scoorde slecht met een vijfde eindklassering, waardoor de club nu minder tv-geld krijgt dan de Eindhovenaren. Feyenoord staat derde.

PSV staat bovenaan met 946 punten, terwijl Ajax de tweede plek bezet met 922 punten. Feyenoord verzamelde 894 punten in de laatste tien seizoenen. Respectievelijk levert dat de clubs 14,36 miljoen euro, 12,88 miljoen euro en 11,40 miljoen euro op.

Telstar heeft in de afgelopen tien jaar geen punten opgebouwd, dus de promovendus krijgt automatisch het minste tv-geld: 3,17 miljoen euro.