Dit is de speler die Feyenoord statistisch gezien kampioen heeft gemaakt

Maandag, 15 mei 2023 om 15:00

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit speelronde 32 in cijfers.

Wat zich al weken aftekende, is zondag eindelijk gebeurd. Feyenoord werd voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis landskampioen en deed dat dankzij een 3-0 overwinning op Go Ahead Eagles. De formatie uit Deventer had voor een stuntje kunnen zorgen, zo wijzen de cijfers ook uit, maar uiteindelijk kon niets of niemand het Rotterdamse feest nog verpesten. Er is echter maar één speler die op basis van het hele seizoen mag zeggen dat hij de belangrijkste rol in het elftal van Feyenoord vervulde en dat is Orkun Kökçü.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord speelde ondanks de uitslag een matige kampioenswedstrijd

Als je je kampioensduel met 3-0 wint en in de uren en dagen daarna ondergedompeld wordt in het feestgedruis, zal niemand het wat uitmaken hoe de oorspronkelijke overwinning tot stand kwam. Toch kan gezegd worden dat Feyenoord dit seizoen veel wedstrijden heeft gespeeld die beter waren dan de editie van afgelopen zondag. De Rotterdammers lieten Go Ahead maar liefst achttien keer de bal toucheren in het strafschopgebied van Feyenoord en er is geen enkele andere ploeg die dit seizoen zo gevaarlijk was in De Kuip. Daarnaast hadden de gasten uit Deventer eigenlijk een strafschop moeten krijgen op 2-0 achter en loste de formatie van Arne Slot slechts vijftien schoten over het hele duel. Er is maar één thuiswedstrijd dit seizoen geweest (tegen Ajax) waarin er door Feyenoord minder vaak werd geschoten.

Tot zo ver de verbeterpunten. De Stadionclub is de terechte kampioen en mag zich voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis de beste van Nederland noemen. In de laatste zes jaar lukte het Feyenoord twee keer om de schaal te pakken, net zo vaak als in de 32 jaar daarvoor. Een groot deel komt op het conto van aanvoerder Kökçü, die fabelachtige statistieken neer heeft gezet. De Turks international was dit seizoen onderdeel van maar liefst 229 unieke aanvallen uit open spel die eindigden in een schot. Dat betekent dat Kökçü in al die gevallen of de aanval opzette, een goed vervolg aan de aanval gaf, met een geslaagde voorzet kwam, een schot loste of een doelpunt op zijn naam zette. Met 229 cruciale deelnames aan een aanval dit seizoen staat de spelmaker van Feyenoord op eenzame hoogte in de Eredivisie.

Domineren en winnen is geen een-tweetje voor PSV

In minuut 83 slaakte het Philips Stadion een collectieve zucht van verlichting. Xavi Simons kogelde de bal vanaf achttien meter in de bovenhoek en zorgde er daarmee voor dat de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard alsnog met 2-1 werd gewonnen. Lang zag het er echter niet naar uit dat de Limburgse muur geslecht kon gaan worden, ondanks een opmerkelijk hoog percentage aan balbezit. PSV had maar liefst 72 procent van de tijd de bal, een cijfer dat voor het laatst zo hoog was in oktober 2021. Daarnaast toucheerden de Eindhovenaren 55 keer de bal in het vijandelijke strafschopgebied, maar toch kon de wedstrijd maar niet in het slot gegooid worden. Totdat Simons maar eens uithaalde.

Uitgelicht: de standaardsituaties van FC Volendam

De eerste helft van de wedstrijd tussen FC Volendam en Sparta Rotterdam zit er bijna op als Carel Eiting voor een hoekschop aanlegt. Statistici en voetbalvolgers gaan op het puntje van de stoel zitten, want zij weten wat er kan komen. Sparta niet, want Xavier Mbuyamba komt vrij en kopt de 1-1 in. In blessuretijd doet zich eenzelfde scenario voor: Eiting trapt een loepzuivere corner op het voorhoofd van de koppende Mbuyamba en het levert een goal op. Dat is de zesde keer in 2023 dat de Volendammers een hoekschop tot doelpunt promoveren en dat doen alleen topclubs als PSV en Feyenoord hen na. Voor de winterstop lukte het ook al een keer uit een hoekschop en in totaal leverden ook al vier vrije trappen van Eiting uiteindelijk een treffer op.