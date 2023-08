Dit is de reden waarom Europees duel AZ donderdag niet live wordt uitgezonden

Donderdag, 10 augustus 2023 om 09:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:56

AZ trapt het Europese seizoen donderdagavond af in Andorra. In de derde voorronde van de Conference League nemen de Alkmaarders het op tegen Santa Coloma. De ploeg van trainer Pascal Jansen is de overduidelijke favoriet, maar desondanks waakt de vijftigjarige oefenmeester voor onderschatting. Santa Coloma - AZ begint om 19.00 uur. Het duel is alleen met Pay Per View te kijken, waarbij kijkers moeten betalen voor het zien van een losse wedstrijd.

AZ baalt ervan dat de wedstrijd niet wordt uitgezonden. De uitzendrechten van de Europese voorronde zijn in handen van de thuisspelende club, in dit geval Santa Coloma. “Ondanks interesse vanuit een Nederlandse broadcaster, is het niet tot een akkoord gekomen met de partij die de rechten bezit”, laat AZ weten in een reactie aan Voetbal International. De Alkmaarders bieden de wedstrijd wel Pay Per View aan via een stream van solidsport.com.

AZ reisde woensdagmiddag zonder de geblesseerde spelers Myron van Brederode, Wouter Goes, Tiago Dantas, Lewis Schouten, Mees de Wit en Bruno Martins Indi af naar Andorra. Jansen kende een uitstekende voorbereiding met AZ. Vier keer werd er gewonnen en tweemaal gelijkgespeeld. Voor het heenduel met Santa Coloma twijfelt hij nog het meeste over de rechtsbuiten positie. "Dat heeft te maken met de diversiteit van het elftal”, zegt Jansen tegenover NH Nieuws, dat Jens Odgaard, Mayckel Lahdo en Ernest Poku als grootste kanshebbers ziet.

Jansen omschrijft de ontmoeting van donderdagavond met Santa Coloma als ‘tricky’. “We spelen op behoorlijke hoogte. Duizend meter hoogte. Het is op dit moment vrij warm daar. Maar wij worden geacht om maximaal te presteren. Waar dan ook, wanneer en tegen wie dan ook.” De groepsfase van de Conference League is voor AZ nog ver weg. Mocht Santa Coloma over twee duels worden verslagen, dan wacht in de play-offs een tweeluik met FC Arouca uit Portugal of het Noorse SK Brann.

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Hatzidiakos, Wolfe; Clasie, Mijnans, Mihailovic; Karlsson, Pavlidis, Odgaard.