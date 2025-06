Dit is de opstelling van het Nederlands elftal tegen Finland

Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal tegen Finland bekendgemaakt. Jeremie Frimpong begint als rechtsbuiten, terwijl Nathan Aké de voorkeur krijgt op de linksbackpositie. De WK-kwalificatiewedstrijd begint om 20.45 uur en is live te zien op NPO 1.

Mark Flekken staat onder de lat in Helsinki. De doelman van Bayer Leverkusen is de vervanger van de geblesseerde Bart Verbruggen, die net als onder meer Jurriën Timber, Matthijs de Ligt, Brian Brobbey en Joshua Zirkzee ontbreekt.

Op het middenveld zijn Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch de controleurs, achter nummer 10 Tijjani Reijnders. Frimpong (rechts) en Cody Gakpo (links) flankeren spits Memphis Depay.

Voor het Nederlands elftal is de wedstrijd tegen Finland de eerste in de WK-kwalificatiereeks. Tegenstander Finland heeft er al twee (uit)duels opzitten. De Finnen wonnen van Malta (0-1), maar lieten tegen Litouwen dure punten liggen (2-2).

Bij Oranje is het vertrouwen groot na het Nations League-tweeluik met Spanje, dat pas na strafschoppen wist af te rekenen met de ploeg van Koeman. "Spanje was geweldig", zei de bondscoach vrijdag bij de NOS. "Maar ga er niet van uit dat elke wedstrijd van Oranje dat niveau heeft. Dat ligt ook aan de tegenstander."

"We willen zo goed mogelijk voetballen en met een goed resultaat", vertelde Koeman over het duel met Finland. "In de WK-kwalificatie gaat het om kwalificatie voor het WK. Morgen moeten we winnen."

Opstelling Nederlands elftal: Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Frimpong, Memphis, Gakpo.