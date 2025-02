Dit is de loting voor de achtste finales van de Conference League

Na de Champions League- en Europa League-loting was vrijdagmiddag ook de Conference League aan de beurt. De grootste wedstrijd die uit de koker kwam, was Chelsea, de winnaar van de competitiefase, tegen het Deense FC Kopenhagen. Bij de loting zaten geen Nederlandse teams.

Voor de Conference League is Chelsea de absolute favoriet. Van de zes wedstrijden in de competitiefase verloren ze er geen één en zo werden zij de enige ploeg met een perfecte score. Tegenstander FC Kopenhagen eindigde als achttiende en versloeg in de tussenronde Heidenheim met 3-4 over twee wedstrijden na verlenging.

Nummer 2 Vitória Guimarães uit Portugal krijgt het Real Betis van Antony op bezoek. De Braziliaan verkeert in hele goede doen. Hij maakte in de laatste vijf wedstrijden drie doelpunten en gaf één assist. In de tussenronde versloeg de ploeg uit Sevilla KAA Gent met 3-1 in totaal.

Het enige andere team uit de top vijf competities die nog over is, is Fiorentina. De Italianen eindigden als derde in de competitie-fase en moeten het nu opnemen tegen het Griekse Panathinaikos. De ploeg waar Ajax begin dit jaar nog een voorronde voor de Europa League tegen speelde, had de nodige moeite met Víkingur Reykjavík. Na twee wedstrijden en een goal in de laatste minuut van de Braziliaan Tetê verzekerden de Grieken zich van de achtste finale.

Voor veel clubs is het de eerste keer dat ze in de achtste finale van een Europees toernooi staan. Zo hebben het Poolse Jagiellonia Bialystok, het Cypriotische Pafos FC en het Bosnische Borac Banja Luka nog geen ervaring de achtste finales van een Europees toernooi.

De achtste finalewedstrijden worden op 6 en 13 maart gespeeld. Ook de volgende rondes zijn al doorgeloot. Zo weet ieder team al wat hun mogelijke pad is.

De finale zal dit seizoen in Wroclaw in Polen worden gehouden. Het Stadion Miejski biedt plaats aan 45.105 toeschouwers en is de thuishaven van de Poolse club Slask Wroclaw. De finale is op woensdag 28 mei om 20:00 uur.

Volledige loting:

Real Betis - Vitória Guimarães

Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge

NK Celje - FC Lugano

Panathinaikos - Fiorentina

FC Kopenhagen - Chelsea

Molde FK - Legia Warschau

Pafos FC - Djurgardens IF

Borac Banja Luka - Rapid Wien