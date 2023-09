‘Dit is by far de aller- allerslechtste periode uit de geschiedenis van Ajax’

Rob Jansen heeft in de podcast KieftJansenEgmondGijp klare taal gesproken over de huidige situatie bij Ajax. De voetbalmakelaar, die onder meer de belangen behartigt van Ronald Koeman, ziet de Amsterdamse club ten onder gaan aan het nieuwe beleid onder leiding van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. In de ogen van Jansen had 'nobody' Mislintat nooit aangesteld mogen worden door de Raad van Commissarissen.

Volgens Jansen ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de RvC. "De club heeft een nieuwe Raad van Commissarissen. Laat maar even in het midden wat je van die mensen wil vinden. Die staan dit dus toe. Je stelt een Duitse meneer aan die een totale nobody is in het internationale voetbal. Een totále nobody. En door wie is hij aangesteld? Door Maurits Hendriks. Nul voetbalachtergrond. Dna Ajax: nul. De club is terug bij af. En het moet nog blijken hoe groot de schade daadwerkelijk is."

Jansen stelt wel dat hij bevooroordeeld is en subjectief is in de discussie, gezien de 'Heitinga- en Edwin van der Sar-zaak'. "Maar het is niet dat ik blind ben voor feiten. Ik loop te lang mee dat ik geen processen kan zien. Ik denk regelmatig dat het fout gaat en dan komt het uit. Als men vóór het aanstellen van Mislintat had besloten om het intern op te lossen, hadden ze deze ellende nooit gehad. Ze hadden Huntelaar de tijd moeten geven om op te leiden. En ze hadden tegen Heitinga moeten zeggen: 'Jij blijft zitten waar je zit, want jij bent Ajax.' Alles was onder controle op dat gebied."

Jansen ziet het nu somber in. "Dit is by far de aller- allerslechtste periode in de geschiedenis van de voetbalclub Ajax. Alles van Cruijff, Ajacieden, dna van de club is volledig weg. Dat is niks meer. Helemaal kapot. De jeugdopleiding kun je ook sluiten voorlopig, want hij (Mislintat, red.) heeft een berg spelers aangetrokken in die leeftijdscategorie dat je niet weet wat je met de rest moet doen. Hij heeft oude spelers gehaald met een vijfjarig contract die onverkoopbaar zijn. Niemand kent die spelers, een uitzondering daargelaten."

In toekomstig algemeen directeur Alex Kroes ziet Jansen het wel zitten. "Ik denk persoonlijk dat dat een hele goede keuze is. Ik denk dat hij gepokt en gemazeld is om deze klus te klaren. Daar geloof ik echt in. Als ik Ajax was, was ik naar AZ gegaan en had ik gezegd dat het klaar was met deze onzin. Even alle ego's aan de kant, met je contractjes en afspraken die nagekomen moeten worden. Wat hypocriet. Dan geef ik AZ liever een miljoen meer om hem te halen, dan een ego wedstrijdje te spelen."