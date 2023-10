‘Dit is Ajax niet, dus je moet ze eigenlijk ook niet als Ajax beoordelen’

Kenneth Perez is vanzelfsprekend niet te spreken over het optreden van Ajax tegen FC Utrecht zondagmiddag, maar hij heeft toch iets positiefs gezien in het spel van de Amsterdammers. De analist zag namelijk succesvolle patronen in het aanvalsspel van Ajax.

"Wat ze beter deden vandaag", begint Perez zijn betoog bij Dit was het Weekend van ESPN. "Het in stelling brengen van de fysiek sterke jongens, Steven Bergwijn en Brian Brobbey. Dit leek nog ergens op."

"Inspelen en dan een actie", gaat de Deen verder. "Dat lukte vrij aardig bij Ajax in de eerste helft, vond ik. Ze hadden ook aardig goede voorzetten. Die goal van Hlynsson (de 2-1, red.), hele knappe goal."

Perez was daarnaast ook positief over de manier waarop Ajax zich herpakte na de tweede goal van Utrecht. "Ik vond ook enigszins dat ze na de 2-0 iets hadden van: 'Jongens, dit kan echt niet. Het is nu wel echt serieus, wat we aan het doen zijn.'"

Desalniettemin velt Perez een hard oordeel over Ajax. De analist verwacht dat Ajax mee zal doen om de play-offs voor Europees voetbal en dat de achterstand op de bovenste plekken al te groot is geworden.

"Het is te weinig voor een topclub", zegt Perez over het spel van de Amsterdammers. "Maar het is niet te weinig voor een ploeg die zeventiende staat. Dit is Ajax niet, dus je moet ze eigenlijk ook niet als Ajax beoordelen."

Ajax verloor de wedstrijd in de Galgenwaard uiteindelijk met 4-3 door een late treffer van Oscar Fraulo. Door de nederlaag staat de ploeg nu op de zeventiende plaats in de Eredivisie, met vijf punten uit zeven wedstrijden.