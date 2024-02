‘Dit is aanranding. Als je een soortgelijk iets bij Sherida Spitse doet, dan...’

Het incident rondom Sevilla-aanvaller Lucas Ocampos tijdens het uitduel met Rayo Vallecano heeft voor verbazing gezorgd in de AD Voetbalpodcast. Presentator Etienne Verhoeff en journalist Mikos Gouka bespreken het opmerkelijke moment woensdagochtend in de uitzending.

Ocampos werd maandagavond onbedoeld hoofdrolspeler bij een merkwaardig incident. Toen de aanvaller, die in 2022 een uiterst ongelukkig half jaar kende bij Ajax, een inworp wilde nemen op bezoek bij Rayo Vallecano, stak een jonge fan die aan de rand van het veld zat uit het niets zijn vinger tussen Ocampos’ billen.

Zijn actie leverde verontwaardigde blikken op van enkele medesupporters en uiteraard Ocampos zelf. “Die jongen is volgens mij wel uit het stadion gezet daarna, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen”, begint Verhoeff in de podcast.

Ocampos bleef na de actie uiterst kalm. Hij haalde wel enkele spelers van Rayo Vallecano en de scheidsrechter erbij om de fan tot de orde te roepen, maar die mocht uiteindelijk gewoon blijven zitten.

Gouka had het niet vreemd gevonden als de supporter het stadion was uitgezet. “Dat lijkt me ook wel logisch, want stel nou dat je bij de Azerion Vrouwen Eredivisie gaat kijken. Ajax-verdedigster Sherida Spitse neemt een inworp en je doet dit... dan is het land te klein natuurlijk. Dit is in feite hetzelfde. Je bent natuurlijk al gek als je dit doet. Dit is molestatie en aanranding. Ik kan me voorstellen dat je je ook een beetje ongemakkelijk voelt als zoiets gebeurt.”

Sevilla won uiteindelijk met 1-2, maar na afloop ging Ocampos toch in op het incident. “Ik hoop dat LaLiga dit heel serieus neemt, net zoals ze doen met de racismeproblematiek”, zei de Argentijn. “Normaal behandelen de fans van Rayo ons altijd met respect, maar er is overal wel één dwaas.”

“Waarom ik zo kalm bleef? Ik heb me ingehouden omdat ik zelf twee dochters heb en ik hoop dat het hen nooit overkomt’’, vervolgde de aanvaller. “Als dit in het vrouwenvoetbal gebeurt, weten we allemaal wat er kan gebeuren.’’

Sevilla sprak in een statement eveneens zijn walging uit en hoopte dat er de nodige maatregelen getroffen zouden worden. Martin Presa, de clubvoorzitter van Rayo Vallecano, reageerde vol afschuw op de gebeurtenis. “De fan die dit heeft gedaan, zal gestraft worden. Ik hoop dat dit een les voor hem is.’’

