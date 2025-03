Dit bedrag ontvangt Memphis Depay na het winnen van zijn eerste prijs met Corinthians

Memphis Depay houdt een lekker bedrag over aan het winnen van de Campeonato Paulista, weet onder meer het Braziliaanse Jovem Pan Esportes te melden. De Nederlandse aanvaller strijkt vrijwel de gehele winstpremie van Corinthians op als bonus.

De honderdvoudig international van het Nederlands elftal deed er afgelopen week alles aan om te kunnen spelen bij Corinthians. Donderdagnacht deed Memphis de volledige return mee tegen Palmeiras (0-0).

Na een 0-1 overwinning in het heenduel volstond de doelpuntloze remise voor Memphis om met Corinthians zijn eerste prijs te pakken.

Voor Corinthians, de recordkampioen van de Campeonato Paulista, was dit de 31ste eindzege van het staatskampioenschap van São Paulo. De laatste eindzege dateerde uit 2019, waardoor Memphis wederom behoorlijk in populariteit stijgt.

Ook financieel gezien gaat Memphis er niet op achteruit. Volgens de Braziliaanse berichtgeving strijkt de Moordrechter circa 767.000 euro op aan bonussen na het binnenhalen van het staatskampioenschap.

Saillant detail: Corinthians zelf harkt slechts 807.000 euro binnen door het winnen van de Campeonato Paulista. Een groot deel van dat bedrag zal dus op de rekening van Memphis verschijnen, wegens contractuele afspraken.

Komend weekend begint de landelijke competitie in Brazilië. Memphis en co starten direct met een lastige uitwedstrijd tegen Bahia. In zijn eerste zestien wedstrijden namens Corinthians was de 31-jarige aanvaller goed voor twee doelpunten en zeven assists.