Disney haakt in op oproep van Joshua Zirkzee en heeft speciale boodschap

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Disneyland, dat inhaakt op de oproep van Joshua Zirkzee.

De 23-jarige spits van Bologna was op vakantie in Florida toen hij door Ronald Koeman werd opgeroepen voor het EK in Duitsland. Zirkzee was in Disney World, maar moest zijn bezoek aan het pretpark dus vroegtijdig afbreken om zich te melden bij het Nederlands elftal.

Disney heeft op social media ingehaakt op de plek in de EK-selectie van Zirkzee en hem uitgenodigd om zijn Disney-reis na het toernooi af te maken in Disneyland Paris. Die gratis kaartjes kan Zirkzee maar mooi in zijn zak steken.

