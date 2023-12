Dirk Kuijt ziet nu een ‘betere versie van zichzelf’ in het Nederlands elftal

Dirk Kuijt is lovend over de kwaliteiten van Brian Brobbey. Te gast in de podcast KieftJansenEgmondGijp laat de oud-aanvaller weten veel van zichzelf terug te zien in de spits van Ajax, al erkent hij dat Brobbey in potentie nóg beter is.

“Laatst had ik al wat over Brobbey gezegd”, zo begint Kuijt zijn verhaal over de aanvalsleider. “Ik ken hem dan toevallig wel goed, omdat ik als trainer van Feyenoord Onder 19 vaak tegen hem speelde. Ik vind dat gewoon een heel groot talent.”

“In Nederland zijn wij er alleen heel goed in om iemand snel op een voetstuk te plaatsen. Maar vervolgens gaat zo’n jongen naar het buitenland, en dat is in mijn optiek een hele verkeerde keuze.”

“Hij is wel één van de betere spitsen op de Nederlandse velden. Op dit moment zie ik ook niet iemand die beter is dan hij in het Nederlands elftal”, aldus Kuijt. De eveneens aanwezige Wim Kieft stelt vervolgens dat de vroegere speelwijze van Kuijt in zekere zin op die van Brobbey lijkt.

“Klopt inderdaad. Hij gebruikt ook heel veel kracht. Hij is wendbaar, en hij heeft ook wel dat explosieve. Ik denk wel dat hij nog iets meer heeft dan ik, als ik eerlijk ben. Hij is nóg sterker.”

“Het enige waar hij in de jeugd moeite mee had is dat hij het vaak niet negentig minuten lang vol kon houden. Hij kon niet negentig minuten lang het niveau halen dat verwacht wordt. Ik denk dat het vooral komt doordat hij zó explosief is.”

“Hij is gewoon heel krachtig, heel bonkig. Ieder lichaam is anders en hij moet zijn lichaam weer anders trainen, net als ik dat had. Het fitste word je gewoon door wedstrijden te spelen. Ik vind hem wel echt een hele goede spits”, zo besluit Kuijt.

