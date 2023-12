Dirk Kuijt officieel gepresenteerd: ‘Ik hoorde fantastische dingen over hem’

Dirk Kuijt is donderdag officieel gepresenteerd als nieuwe trainer van Beerschot. De Katwijker staat zo voor zijn volgende uitdaging in zijn trainerscarrière, na zijn ontslag bij ADO Den Haag in november 2022. Kuijt geeft aan veel zin te hebben in zijn nieuwe baan. "Ik ben blij dat ik bij een club kan tekenen met zo’n mooie geschiedenis."

“Wij hadden vanaf het eerste gesprek een heel erg goed gevoel bij Dirk”, vertelt sportief directeur Gyorgy Csepregi. “We zochten naar een jonge en moderne coach. Iemand met revanchegevoelens en een sterke drive. Iemand die er alles aan zal doen om hier te slagen en die persoon hebben we volgens ons gevonden in Dirk Kuijt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Beerschot staat momenteel op het tweede niveau in België in punten gelijk (32) met koploper Zulte Waregem. De eerste nummers twee promoveren rechtstreeks naar de Jupiler Pro League, wat het doel is van de club uit Antwerpen. Kuijt kende een spelerscarrière op topniveau, maar op trainersvlak is er van een spectaculaire ontwikkeling nog geen sprake.

Kuijts periode in Den Haag bij ADO was zijn enige klus als hoofdtrainer van een betaald voetbalclub. Een groot succes werd dat niet. Na zeventien wedstrijden langs de lijn te hebben gestaan werd Kuijt wegens tegenvallende resultaten ontslagen. “Iedereen kent natuurlijk de speler die Dirk was”, gaat Csepregi verder. “Maar wij zijn omwille van een andere reden bij hem terecht gekomen. Via mijn netwerk hoorde ik fantastische dingen over Dirk als trainer, over zijn persoonlijkheid en werkethiek."

"Wij geloven dat hij daarin het verschil kan maken voor onze ploeg. Hij toonde in onze gesprekken dat hij zeer goed voorbereid was, gestructureerd werkt, duidelijk communiceert en vooral ook staat voor aanvallend en modern voetbal. Voor ons een absolute must.” Algemeen directeur Frédéric van den Steen stelt dat de aanstelling aantoont dat Beerschot 'vooruit wil'. “We hebben Dirk kunnen overtuigen door hem een duidelijk plan en een duidelijke visie voor te schotelen vanuit het management van de club."

Reactie Kuijt

Kuijt geeft aan veel zin te hebben in zijn nieuwe avontuur. “Ik ben blij dat ik bij een club kan tekenen met zo’n mooie geschiedenis. Daar houd ik van, clubs met een rijke traditie en historie. Ik vond Beerschot de perfecte volgende stap in mijn carrière. Ik kan niet wachten om met heel veel energie en zin te beginnen aan deze nieuwe uitdaging.”

“Ik houd van aanvallend voetbal met een hoge intensiteit. Wat dat betreft, denk ik dat de club Beerschot ook heel goed bij mij past. ‘Bloed aan de palen’, alles geven om een wedstrijd te winnen, dat is wie ik ben als mens. Zo was ik in het verleden als voetballer, maar zo ben ik nu ook als trainer.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties