Dirk Kuijt nadert akkoord met Nederlandse club

Dirk Kuijt voert onderhandelingen met FC Dordrecht en nadert een akkoord, zo meldt Jeroen Kapteijns namens De Telegraaf. De 44-jarige trainer vertrok onlangs bij Beerschot, waar zijn contract niet verlengd werd. De Schapenkoppen hopen op korte termijn het jawoord van Kuijt te krijgen, klinkt het.

Dordrecht moest op zoek naar een nieuwe trainer nadat Melvin Boel naar Go Ahead Eagles vertrok om Paul Simonis op te volgen. Eerder op de maandag kwam al naar buiten dat de naam van Kuijt ‘circuleerde’ bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Nu is dus duidelijk dat Dordrecht écht werk maakt van zijn komst.

Kuijt stond de afgelopen anderhalf jaar aan het roer bij het Belgische Beerschot. De 104-voudig international van het Nederlands elftal kon degradatie dit seizoen niet voorkomen. Vorige week werd bekend dat Beerschot afscheid nam van Kuijt.

De in Katwijk geboren trainer zit naar alle waarschijnlijkheid dus niet lang zonder werk. Kuijt stond eerder bij ADO Den Haag op eigen benen als hoofdtrainer. Daar moest hij na zeventien wedstrijden al vertrekken wegens de slechte resultaten. Kuijt was eerder ook twee jaar actief in de jeugdopleiding van Feyenoord.

Dordrecht eindigde dit seizoen op de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Willem II bleek in play-offs te sterk, waardoor de Schapenkoppen ook volgend seizoen uitkomen in de eerste divisie. Aan Kuijt de taak om wederom voor promotie te gaan.