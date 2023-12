Dirk Kuijt komt bij Boulevard met onthulling over privéleven: ‘In de luwte...’

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Dirk Kuijt is afgelopen zaterdag in het huwelijksbootje gestapt, zo laat de oud-aanvaller weten in een korte reactie aan RTL Boulevard. Hij is getrouwd met Kate Ruinemans.

“Het klopt inderdaad dat we gisteren in de luwte zijn getrouwd. Het was een super mooie en speciale dag en we zijn super gelukkig. We hebben niet de behoefte om verder te reageren.”

Eerder was Kuijt getrouwd met Gertrude van Vuuren, met wie hij vier kinderen heeft. Het duo scheidde in 2020.

