Kuijt praat bij start bij FC Dordrecht direct over Feyenoord en Van Persie

Dirk Kuijt stond maandag voor het eerst op het veld bij FC Dordrecht. De nieuwe hoofdtrainer van de club uit de Keuken Kampioen Divisie schoof daarna aan voor zijn eerste persconferentie in dienst van de Dordtenaren.

Kuijt voelt zich nu al helemaal thuis in Dordrecht. ''Deze club ademt nostalgie. Alles is hier goed geregeld, op de Dordtse manier. Rust, stabiliteit en vertrouwen zijn voor mij wel de keywords'', aldus de voormalig aanvaller van onder meer Oranje, Liverpool en Feyenoord, die wordt geciteerd door onder meer Voetbal International.

Dat de leiding van Dordrecht uiteindelijk voor Kuijt koos, doet hem zeer goed. De 44-jarige coach kende namelijk minder succesvolle periodes bij ADO Den Haag en Beerschot, dat onlangs afscheid van hem nam.

''Er is veel over mij gezegd en geschreven. Ik vind het wel stoer van Dordrecht dat ze niet luisteren naar wat er allemaal wordt gezegd'', aldus de dankbare Kuijt, wiens palmares als speler niet doorslaggevend was voor de clubleiding.

''Kuijt was natuurlijk een topspeler, maar zo hebben we echt niet gekeken. Het telt niet meer wat hij als speler heeft gepresteerd. We beoordelen hem nu als trainer'', zo benadrukt directeur Hans de Zeeuw.

Kuijt kan zich vinden in de uitspraken van De Zeeuw. ''Je moet jezelf altijd weer bewijzen. Bij ADO Den Haag zijn er dingen niet goed gegaan. Ik dacht: dat doe ik wel even. Ik ben nu op de goede weg, maar je moet jezelf elke keer opnieuw bewijzen.''

De kans is aanwezig dat Kuijt binnenkort om advies vraagt bij voormalig ploeggenoot Robin van Persie. ''Ik heb Robin nog niet gesproken, hij staat vandaag (maandag, red.) voor het eerst op het veld om te kijken wat voor vlees hij in de kuip heeft.''

''Misschien heeft hij nog wel een lekker stukje vlees voor mij over'', doelt de nieuwe Dordrecht-trainer op een eventuele huurdeal met Feyenoord voor komend seizoen.