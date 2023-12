Dirk Kuijt enkele dagen na huwelijk door ex-vrouw voor de rechter gesleept

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Dirk Kuijt stapte eerder deze maand nog in het huwelijksbootje met zijn nieuwe geliefde Kate Ruinemans. Enkele dagen later is hij door zijn ex-vrouw Gertrude van Vuuren voor de rechter gesleept, zo bevestigt haar advocaat Kim Beumer aan het Algemeen Dagblad na berichtgeving van RTL Boulevard.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik kan bevestigen dat er een procedure loopt tussen Gertrude van Vuuren en Dirk Kuijt”, laat advocaat Beumer weten. De zaak draait naar verluidt om enkele afspraken die eerder zijn gemaakt rond hun scheiding, al is het niet duidelijk om welke afspraken het exact gaat. “Gertrude betreurt het dat het zo ver heeft moeten komen”, aldus Beumer.

Kuijt scheidde in 2020 van zijn ex-vrouw, met wie hij vier kinderen heeft: Noelle, Roan, Jorden en Aidan. Het stel was meer dan twintig jaar samen.

De oud-prof ging onlangs kort tegenover RTL Boulevard in op zijn recente huwelijk. “Het klopt dat we in de luwte zijn getrouwd. Het was een supermooie en speciale dag en we zijn supergelukkig.” Hij gaf Ruinemans in het geheim het jawoord in Huis ter Duin in Noordwijk.

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties