Dirk Kuijt boekt eerste zege met Beerschot en wil shoppen in de Eredivisie

Dirk Kuijt heeft zijn eerste zege als hoofdtrainer van Beerschot binnen. Zondag won de ploeg in eigen huis met 3-0 van Club Brugge Onder 23. Koploper Beerschot heeft nu drie punten meer dan naaste achtervolger SV Zulte Waregem, terwijl het gat met nummer drie KMSK Deinze vier punten bedraagt. De bovenste twee ploegen promoveren aan het het einde van het seizoen naar de Jupiler Pro League.

Kuijt werd precies een maand geleden aangesteld als trainer van de Belgische club. Sindsdien speelde de club één officiële wedstrijd. Thuis tegen de beloften van Anderlecht stond er na negentig minuten slechts een 1-1 stand op het scorebord.

Zondag kregen Kuijt en Beerschot de kans op eerherstel. Het duel begon voortvarend voor de thuisploeg, die halverwege de eerste helft op voorsprong kwam via Thibaud Verlinden. Het gekruiste schot van de aanvaller bleek onhoudbaar voor goalie Nick Shinton: 1-0.

De 2-0 viel nog ruim voor rust en dit keer was Tom Reyners de gevierde man. Hij profiteerde optimaal van half mistasten van Shinton: 2-0. Een klein kwartier na rust viel de definitieve beslissing. Charly Keita was de volgende die profiteerde van zwak optreden in de Brugse verdediging: 3-0.

Een mooie opsteker voor Kuijt, die dus nog altijd hard op weg is om zijn ploeg aan het einde van het seizoen naar het hoogste niveau van België te loodsen.

Overigens is de kans groot dat Kuijt en Beerschot voor het einde van de transferdeadline gaan shoppen in de Eredivisie. De Mannekes zijn volgens het Gazet van Antwerpen de favoriet om aan de haal te gaan met Dean Huiberts, die ook interesse geniet van andere clubs.

De 23-jarige middenvelder van PEC Zwolle, die nog tot medio 2025 vastligt in Overijssel, startte dit seizoen slechts eenmaal in een Eredivisie-duel van de Blauwvingers. Eerder deze transferperiode versterkte Beerschot zich al met verdedigers Mike van Beijnen en Cheick Thiam, terwijl spits Sekou Diawara voor de rest van het seizoen gehuurd wordt van Udinese.

