Directeur reageert woedend op Nederlander na oliedomme rode kaart in stadsderby

Mees Rijks heeft zijn club Vålerenga IF zaterdag een slechte dienst bewezen. De Nederlandse spits pakte in de altijd verhitte stadsderby van Oslo tegen Lyn FK nog voor rust zijn tweede gele kaart, waarna Lyn snel gelijk wist te maken. Tijdens de rust ging Vålerenga's technisch directeur Joacim Jonsson helemaal los op Rijks, die afgelopen winter overkwam van Jong FC Utrecht.

Rijks begon in de basis en pakte na een klein half uur zijn eerste gele kaart. Veel was er toen nog niet aan de hand, zeker niet nadat Daniel Håkans de Kongeblå enkele minuten later op voorsprong zette. Toch zou Vålerenga met een slecht gevoel de rust in gaan. Dat had allereerst te maken met de tweede gele kaart voor Rijks, die een onnodig harde tackle inzette op de helft van Lyn en mocht gaan douchen. Met elf tegen tien maakte Lyn vlak voor rust gelijk via Andreas Hellum.

Tijdens de rust blikte de Noorse televisiezender TV2 met Jonsson terug op de eerste helft. "Het is volkomen onvergeeflijk", begon Jonsson. "Hier zijn geen excuses voor. Hij komt van de zijkant, het gebeurt aan de zijlijn... Het is volkomen onvergeeflijk. Er valt niet over te discussiëren. Hij plaatst zijn teamgenoten in een helse situatie."

"Het gebeurt bij een 1-0 stand. We hebben de volledige controle over de wedstrijd, en dan draait het beeld in een fractie van een seconde volledig om. Dit is niet toegestaan. Het is niet professioneel genoeg, het is onprofessioneel." Vålerenga-trainer Geir Bakke wist ook niet goed wat hij zag. "Dit was enorm onnodig. Ik heb er bijna geen woorden voor. Vreselijk onnodig."

Ook TV2-analist Jesper Mathisen was hard in zijn oordeel. "Dit is gewoon kortsluiting. Tobias Myhre (het slachtoffer van de tackle van Rijks, red.) kijkt met zijn gezicht naar beneden bij de cornervlag. Het is een volkomen ongevaarlijke situatie en hij heeft er niets mee te winnen als hij zo'n tackle inzet."

De woedende reactie van Jonsson ging snel viraal in Noorwegen. Na afloop van de wedstrijd, die overigens in 1-1 eindigde, toonde Rijks zich schuldbewust. "Ik ben hier nog niet heel lang. Ik houd van deze club. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de supporters die er vandaag waren en die de wedstrijd op tv hebben gezien. Ik geef mezelf de schuld dat we niet gewonnen hebben. Het is onvergeeflijk. Ik wilde gewoon echt winnen en neem alle schuld op me. Ik wil nogmaals sorry zeggen. Ik moet hiervan leren. Het is onvergeeflijk."

De verslaggever van dienst merkt op dat Jonsson het woord 'onvergeeflijk' ook al gebruikte tijdens zijn rustanalyse en wil daarop terugkomen bij de Zweedse bestuurder. De verslaggever vraagt zich af hoe het mogelijk is dat een directeur zo hard kon zijn over een werknemer en vraagt hem of dat juist van hem was. Voordat Jonsson kan antwoorden, interrumpeert Rijks Jonsson.

"Kan ik hier wat over zeggen? De schuld ligt volledig bij mij. Je moet de baas nooit bekritiseren. Hij had volledig gelijk. Dit is onderdeel van mijn werk en hij zegt hoe het is. Hij kan het niet met de mantel der liefde bedekken, want wat ik gedaan heb is verkeerd. Hem moet niets verweten worden. Het is allemaal mijn fout."

Jonsson komt daarna alsnog aan het woord. "Misschien was ik te hard. Ik heb hier met Mees over gesproken tijdens de rust. Hij wil winnen. Dat begrijp ik. Hij wil écht winnen en vechten voor het team. Het is een hele goede jongen, maar in dit soort situaties is het belangrijk om na te denken. Het is een domme gele kaart. Misschien was ik te hard voor hem, maar we koesteren geen wrok naar elkaar toe. We hebben erover gepraat. Hij zal terugkomen. Hij is een jonge speler en zal sterker terugkomen."

Lyn en Vålerenga zijn de twee grootste clubs van Oslo en zijn dan ook elkaars grootste rivalen. Lyn werd in 2010 failliet verklaard en maakte daarna een doorstart op het zevende niveau van Noorwegen. Vålerenga bleef zodoende als enige club uit Oslo over op het hoogste niveau, totdat het vorig seizoen de play-offs om degradatie/promotie niet overleefde. Lyn en Vålerenga vechten nu om promotie naar de Eliteserien, het hoogste niveau van Noorwegen. Na vier speelrondes hebben beide ploegen vijf punten verzameld. Rijks scoorde tot op heden eenmaal voor Vålerenga.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties