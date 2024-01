‘Directeur gespot op tribune: fraaie overstap naar topclub lonkt voor Zirkzee’

De technisch directeur van AC Milan, Geoffrey Moncada, is volgens Gianluca Di Marzio gespot op de tribune tijdens het duel tussen Bologna en Genoa. De Italiaanse transfermarktexpert weet te melden dat Moncada vooral met bovengemiddelde interesse keek naar Joshua Zirkzee, maar ook teamgenoot Lewis Ferguson en ex-Eredivisonist Albert Gudmundsson zouden door i Rossoneri in de gaten gehouden worden.

"De focus ligt vooral op Joshua Zirkzee, de echte verrassing van de Serie A dit seizoen", schrijft Di Marzio. Met zeven doelpunten en twee assists in negentien competitieduels maakt de Nederlander grote indruk bij Bologna FC.

Eenvoudig wordt het voor AC Milan echter niet om Zirkzee over te nemen. Bologna is in ieder geval deze winter niet bereid vrijwillig mee te werken aan een vertrek van de 22-jarige spits, zo liet technisch directeur Marco Di Vaio eerder weten in een interview met La Gazzetta dello Sport.

Er zou volgens Di Vaio maar één club zijn die aanspraak maakt om Zirkzee over te nemen: Bayern München. De Zuid-Duitsers hebben namelijk een terugkoopclausule bedongen in het contract van de aanvaller. Naar verluidt bedraagt die clausule zo'n 22 miljoen euro.

In de zomer lijkt een overstap al wat reëler, maar ook dan zal der Rekordmeister dus een streepje voor hebben ten opzichte van de Milanezen. Maar Moncada bekeek dus ook andere targets.

Gudmundsson is namelijk bezig aan een uitstekend seizoen bij Genoa. De 26-jarige IJslander, die in Nederland in de jeugd van sc Heerenveen speelde en uitkwam voor de hoofdmacht van PSV en AZ, maakte in zeventien duels al acht doelpunten. Twee keer fungeerde hij als aangever.

Tenslotte lijkt AC Milan ook gecharmeerd van de diensten van Ferguson. De Schotse middenvelder vormt een sterk tandem met Zirkzee en draait met vier doelpunten en drie assists een prima seizoen bij Bologna.

