Directeur Eredivisie-club komt met verrassende onthulling: ‘Mario Balotelli werd bij ons aangeboden’

Mario Balotelli is enige tijd geleden aangeboden bij NEC, zo onthult algemeen directeur Wilco van Schaik bij FC Afkicken. De club dacht echter om één duidelijke reden geen seconde na over het aantrekken van de Italiaanse spits.

“Balotelli is ook nog wel eens aangeboden”, begint Van Schaik in het programma. “Maar die werd op een gegeven moment bij iedereen aangeboden. Dat was deze zomer of vorige winter.”

Van Schaik geeft meteen aan dat er geen moment serieus is nagedacht over het binnenhalen van Balotelli. “Dan verkoop je de dag erna heel veel shirtjes, maar een dag later hangt zijn Ferrari in de Oranjesingel in Nijmegen.”

De directeur is duidelijk geen fan van het gedrag van Balotelli. “Of hij wordt dan weer ergens de kroeg uitgeslagen. Nee, dat past ook niet bij ons. Maar dat soort spelers worden wel aangeboden in de zomer, dat is echt ongekend”, besluit hij.

Balotelli staat al sinds het begin van zijn carrière bekend om zijn rare streken. Zo stak hij eens vuurwerk af in de kleedkamer, reed hij meerdere keren grote schade aan zijn auto en vrat hij van alles uit in het nachtleven van verschillende steden.

De 34-jarige in Palermo geboren spits staat tegenwoordig onder contract bij Genoa, maar ook daar is van succes geen sprake. Balotelli tekende eind oktober bij de nummer 12 van de Serie A, maar mag alweer vertrekken. Cruz Azul was bereid om hem twee miljoen euro per jaar te betalen, maar ook in Mexico is de transfermarkt weer gesloten.

NEC trok deze winterse transferperiode wel een andere aanvaller aan. Bryan Linssen werd overgenomen van het Japanse Urawa Reds en keerde zodoende terug in de Eredivisie. Afgelopen weekend was hij meteen belangrijk voor de Nijmegenaren met de late gelijkmaker tegen PSV (3-3).