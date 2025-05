Directe rode kaart Wouter Goes flinke smet op ruime zege AZ op Go Ahead Eagles

AZ heeft zondag revanche genomen op Go Ahead Eagles voor de verloren bekerfinale in april. De Alkmaarders zegevierden met maar liefst 0-3 in Deventer, met een fraaie goal van Wouter Goes kort voor het rustsignaal in De Adelaarshorst. De doelpuntenmaker haalde het laatste fluitsignaal echter niet.

Go Ahead kende een dramatische start, want Gerrit Nauber werkte de bal na een kwartier spelen ongelukkig in eigen doel. Een tegenvaller voor de bekerwinnaar, die na 36 minuten spelen op een 0-2 achterstand leek te komen op eigen veld.

Ruben van Bommel trok vanaf de zijkant naar binnen, om vervolgens van binnen de zestien raak te schieten in de linkerhoek. Na een check bij de VAR keurde arbiter Bas Nijhuis de goal van AZ af vanwege buitenspel.

De tweede Alkmaarse goal viel alsnog in minuut 44. Een hoekschop vanaf de linkerkant werd bij de tweede paal op fraaie wijze en via de onderkant van de lat binnengeschoten door Goes, die nogal verbaasd leek door de schoonheid van de treffer.

Go Ahead probeerde het wel na rust, maar leek geknakt door de goal van Goes kort voor het rustsignaal. AZ consolideerde de voorsprong en zocht op de counter naar ruimte achter de defensie van het team van Paul Simonis, die tot medio 2027 aan de club blijft verbonden.

Uit één van de counters kwam AZ op een 0-3 voorsprong. Het was uiteindelijk Jayden Addai die de trekker overhaalde. Daarmee was het verzet van Go Ahead definitief gebroken en kon de verliezend bekerfinalist de wedstrijd rustig uitspelen.

Die rust werd echter verstoord toen Goes, die de hele wedstrijd werd uitgefloten en flink veel spreekkoren over zich heen kreeg van het Go Ahead-publiek, een rode kaart ontving in de derde minuut van de blessuretijd.

Nijhuis kende geen genade voor Goes toen hij aan de zijkant van het veld een harde charge inzette op Enric Llansana, die op weg leek naar het doel van de bezoekers uit Alkmaar. De scheidsrechter trok een rode kaart uit zijn borstzak.

Het ongeloof was groot bij Goes, terwijl aan de andere kant ontzettend veel leedvermaak was bij de supporters van Go Ahead, ondanks de forse nederlaag op eigen terrein. Diverse spelers van Go Ahead kwamen verhaal halen bij Goes, die naar de kant werd begeleid door enkele medespelers.

Desondanks een belangrijke overwinning op AZ, dat wegloopt van Go Ahead en de zesde plaats steviger in handen heeft. De subtopper sluit het seizoen af tegen FC Groningen (thuis), concurrent FC Twente (uit) en Almere City FC.