Jong Oranje krijgt 2 keer rood, maar wint met 9 man tóch van Jong Italië

Ezechiel Banzuzi zal waarschijnlijk met weinig plezier terugdenken aan de vriendschappelijke interland van Jong Oranje op bezoek bij Jong Italië. De middenvelder van OH Leuven ontving na een uur spelen namelijk een directe rode kaart voor een harde charge. Jong Oranje moest dus verder met tien man in het Stadio Pier Luigi Penzo in Venetië, bij een 1-1 tussenstand. In blessuretijd ontving ook Lamare Bogarde rood, maar desondanks zegevierde Jong Oranje met 1-2.

De aan Borussia Dortmund gelinkte Banzuzi kwam met gestrekt been in bij Tomasso Baldanzi bij een duel en mocht van de arbitrage direct de kleedkamer opzoeken. De middenvelder was verrast door de beslissing van de scheidsrechter, protesteerde ook en bood excuses aan richting Baldanzi, die veel pijn had en ondanks een medische behandeling naar de kant moest.

Banzuzi speelde geen gelukkige oefenwedstrijd en leek ook te worden gewisseld door bondscoach Michael Reiziger, die direct enkele omzettingen deed. Zo maakte onder meer Luciano Valente (FC Groningen) zijn debuut voor Jong Oranje, dat vooral bezig was met tegenhouden tegen het sterkere Jong Italië. Ook Lamare Bogarde, Sontje Hansen, Noah Ohio en Myron van Brederode werden als invaller gebruikt.

De beloftenploeg van Italië was eigenlijk vanaf het begin dominant, al kwam Jong Oranje nog wel aan de leiding. Na goed voorbereidend werk van Ernest Poku op links tikte Kian Fitz-Jim via de keeper de 0-1 binnen. Met kunst en vliegwerk haalde Jong Oranje met een minieme voorsprong het rustsignaal.

De Italiaanse ploeg kwam sterk uit de kleedkamer en poetste de achterstand weg in minuut 54. Poku haalde Marco Palestra onderuit in zijn eigen zestien en het was invaller Sebastiano Esposito die raak schoot vanaf elf meter.

Het was nadien eenrichtingsverkeer richting het Nederlandse doel, zeker na de rode kaart voor Banzuzi. Jong Italië dwong enkele grote kansen af, maar was ondanks de overmacht niet in staat om doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro te passeren in de slotfase. De ploeg van Reiziger eindigde de oefeninterland met negen man na de rode kaart in blessuretijd voor debutant Bogarde.

Dat zal minder pijn doen na de late winnende treffer van de net ingevallen Max Bruns, die bij de tweede paal en met zijn enige balcontact raak schoot uit een afgemeten voorzet van de pijlsnelle Ohio. Direct na de onwaarschijnlijke 1-2 klonk het laatste fluitsignaal.

Een zwaarbevochten en knappe overwinning dus voor het heldhaftige negental van Jong Oranje, dat dinsdag in vriendschappelijk verband in Boekarest aantreedt tegen Jong Roemenië.