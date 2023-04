Direct na CL-uitschakeling lijkt eerste kop te gaan rollen bij Bayern München

Donderdag, 20 april 2023 om 12:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:35

Er wordt flink aan de stoelpoten van Oliver Kahn gezaagd. De voorzitter van Bayern München wordt voor een belangrijk deel verantwoordelijk gehouden voor de huidige sportieve malaise en zou binnen afzienbare tijd het veld moeten ruimen. De uitschakeling in de Champions League tegen Manchester City en het ontslag van Julian Nagelsmann hebben ertoe geleid dat hij de mensen binnen de club tegen zich in het harnas heeft gejaagd.

Nu Bayern geen kans meer maakt op het winnen van de Champions League en is uitgeschakeld in de nationale beker, wordt er druk gespeculeerd over de toekomst van de club en de huidige leiding. Kahn lijkt de belangrijkste persoon over wie getwijfeld wordt. Televisiepersoonlijkheid Jan Aage Fjørtoft kwam donderdagochtend met geruchten over zijn mogelijke vertrek. "Er is mij verteld dat het een kwestie van tijd is voordat Kahn uit zijn functie wordt ontheven", aldus de Noor.

I have been told that there is “an ongoing process” and a “matter of time” before Oliver Kahn, the CEO of Bayern, is removed from his position — Jan Aage Fjørtoft ?????? ???? ???? (@JanAageFjortoft) April 20, 2023

In aanloop naar de return in de Champions League tegen Manchester City werd Kahn, net als de rest van de clubleiding, aangevallen door de fanatieke aanhang middels een spandoek dat niets aan twijfel overliet. "Doelen mogen gemist worden, maar waarden niet! "Brazzo (Hasan Salihamidzic, red.) + Kahn: Helden van weleer, fluitjes van vandaag." De clubleiding wordt de trainerswissel zwaar aangerekend, net als het samenstellen van de selectie. Zo slaagde de club er niet in een waardige vervanger te halen voor Robert Lewandowski.

Fjørtoft schuift Philipp Lahm naar voren als vervanger van Kahn. De 39-jarige oud-verdediger is momenteel hoofd van het organisatiecomité rond het EK 2024 in Duitsland. President Herbert Heiner zou Kahn op interim-basis kunnen opvolgen. Ook de terugkeer van Uli Hoeness wordt niet uitgesloten. Na vele jaren als manager en voorzitter van de club, is de 71-jarige bestuurder nu erevoorzitter en lid van de Raad van Commissarissen. Het contract van Kahn loopt nog door tot medio 2024.