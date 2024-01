Dilrosun lijkt niet in topcompetitie, maar 9.000 kilometer verderop te tekenen

Club América lijkt momenteel de grootste kanshebber op de handtekening van Feyenoord-aanvaller Javairô Dilrosun, zo meldt journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International woensdag. De nummer twee van de Mexicaanse voetbalcompetitie wil de 25-jarige Amsterdammer overnemen en heeft zich officieel gemeld in De Kuip. Dilrosun ligt in Rotterdam-Zuid nog tot medio 2026 vast.

Eerder waren FC Lorient en Celta de Vigo in de markt voor Dilrosun, die nu op weg lijkt naar Mexico. Club América heeft reeds een voorstel ingediend dat volgens ingewijden het beste is. Volgens Krabbendam moet Dilrosun zelf nog wel een akkoord bereiken met de grootste club van Mexico.

Hoe hoog het bod van Club América is, is vooralsnog onbekend. Transfermarkt schat de marktwaarde van Dilrosun op 4 miljoen euro. Dat is precies het bedrag dat Feyenoord in de zomer van 2022 neertelde om Dilrosun over te nemen van het Duitse Hertha BSC.

Dilrosun kan na Oussama Idrissi de tweede Feyenoorder uit het kampioenselftal van 2023 worden die in de Liga MX gaat spelen. De 27-jarige Marokkaans international speelt sinds halverwege september voor CF Pachuca, waar hij tot medio 2025 vastligt. Het is nog niet bekend voor hoelang Dilrosun zich aan Club América kan verbinden en of hij daarvoor openstaat. Volgens 1908.nl traint de rechtsbuiten vandaag nog mee met de selectie van trainer Arne Slot.

Sinds zijn komst naar Feyenoord speelde Dilrosun 55 officiële wedstrijden voor de Stadionclub, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 9 assists. Dit seizoen leek het erop dat Dilrosun op een dood spoor was beland, maar na de winterstop kan de enkelvoudig international van Oranje regelmatig rekenen op een basisplek.

Luciano Rodríguez

Tegelijkertijd is Feyenoord volgens Krabbendam bezig aan een race tegen de klok om Rodríguez binnen te halen. Algemeen- en technisch directeur Dennis te Kloese werkt hard aan een deal met Liverpool Montevideo, maar ‘heeft tijd als de grootste vijand’. “Mocht het definitieve akkoord met Liverpool er komen, moet hij de aanvaller die zich voorbereidt op een belangrijke wedstrijd, nog ergens in een ziekenhuis zien te krijgen voor de verplichte medische keuring.”

Volgens Krabbendam omschrijft Te Kloese de transfer als ‘ingewikkeld’. Feyenoord volgt de situatie rondom Excelsior-aanvaller Couhaib Driouech nauwlettend. “Hoewel de aanvaller begin deze week ‘nog geen optie’ was voor Feyenoord, kan het zo maar zo zijn dat na de interesse van PSV, de belangstelling voor Dilrosun en de lastige onderhandelingen rond Rodriguez, die status aan het veranderen is.”

