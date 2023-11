Dilrosun grijpt zijn kans nu alle internationals bij Feyenoord zijn uitgevlogen

Woensdag, 15 november 2023 om 14:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:26

Feyenoord heeft woensdag in een besloten oefenwedstrijd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Door de afwezigheid van de nodige internationals kreeg Javairô Dilrosun weer eens een kans van trainer Arne Slot. De vleugelaanvaller betaalde het vertrouwen van zijn coach terug door de gehele productie van Feyenoord voor zijn rekening te nemen.

Dilrosun opende in de vriendschappelijke ontmoeting, die niet toegankelijk was voor publiek, in de 35ste minuut de score met een fraaie vrije trap. Go Ahead liet het er niet bij zitten en kwam slechts vijf minuten later alweer op gelijke hoogte. Na een vlotte counter was het Darío Serra die scoorde. Doelman Timon Wellenreuther raakte de bal nog wel aan, maar kon geen redding brengen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nog voor het rustsignaal herstelde Feyenoord de voorsprong en het was opnieuw Dilrosun die het net wist te vinden namens de Rotterdammers. Een voorsprong dus voor de thuisclub halverwege de oefenwedstrijd tegen de bezoekers uit Deventer, die de achterstand na rust niet meer konden wegpoetsen.

Slot gaf na rust in totaal vijf jeugdspelers de kans om zich te bewijzen op het hoogste niveau. Feyenoord dwong echter weinig kansen af in de tweede helft en omdat Go Ahead dat ook niet deed, kwam er geen verandering meer in de 2-1 stand. Een minieme zege dus voor de regerend landskampioen.

Opsteker

De dubbelslag in het oefenduel is een opsteker voor Dilrosun, die onder Slot niet kan rekenen op speeltijd. De 25-jarige aanvaller, met een contract tot medio 2026 in De Kuip, kreeg afgelopen zomer nog te horen dat hij mocht vertrekken. Een nieuwe club diende zich echter niet aan, waardoor hij nog steeds speler van Feyenoord is.

Slot geeft op de flanken voorin doorgaans de voorkeur aan Igor Paixão, Calvin Stengs en Alireza Jahanbakhsh, waardoor Dilrosun een bijrol vervuld. De buitenspeler kwam dit seizoen in totaal tot slechts 36 speelminuten, verdeeld over drie wedstrijden in de Eredivisie en het duel om de Johan Cruijff Schaal, door Feyenoord met 0-1 verloren van PSV.

Feyenoord trad tegen Go Ahead zonder diverse internationals. Justin Bijlow, Quilindschy Hartman, Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer en Calvin Stengs zijn opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dávid Hancko en Leo Sauer meldden zich bij Slowakije, terwijl Luka Ivanusec (Kroatië) en Ondrej Lingr (Tsjechië) ook in voorbereiding zijn op EK-kwalificatieduels.

Ayase Ueda (Japan), Alireza Jahanbakhsh (Iran), Marcos López (Peru) en Ramiz Zerrouki (Algerije) spelen met hun land WK-kwalificatieduels. Santiago Gimenez staat met Mexico voor een tweeluik tegen Honduras in de Nations League van de CONCACAF.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop (78’ Valk), Beelen, Tsoungui (63’ Arnaud), Candelaria; Hokke, Van den Belt, Zechiël (78’ Zaal); Sebaoui (78’ Sanyang), Paixão (63’ Giersthove), Dilrosun