Dijkshoorn maakt ex-Ajacied af: ‘Geen teamspeler, genadeloos egoïstisch’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 09:28 • Wessel Antes • Laatste update: 09:47

Nico Dijkshoorn is geen fan van André Onana, zo laat de journalist blijken in zijn column voor Voetbal International. De 27-jarige doelman van Manchester United, die tussen 2015 en 2022 voor Ajax speelde, moet het flink ontgelden. Dijkshoorn verwijt Onana onder meer ‘geen teamspeler’ en ‘genadeloos egoïstisch’ te zijn. “Waar Onana landt, breekt uiteindelijk de pleuris uit.”

Aanleiding voor de column van Dijkshoorn is het nieuws dat Onana advies krijgt van voormalig doelman Peter Schmeichel. De Deen was in het verleden zeer succesvol bij United en won onder meer de Premier League (5x) en Champions League als Red Devil. “Dat lijkt al een ongelofelijk rijtje, maar als hij bij Onana wat nederigheid in het hoofd kan babbelen, kunnen we spreken van een nieuw wereldrecord psychische hulpverlening.”

Dijkshoorn geeft Onana, vanwege zijn tijdrekken, nog altijd de schuld van de Europese uitschakeling van Ajax tegen Tottenham Hotspur tijdens de zinderende Champions League-campagne in 2019. Persoonlijk heeft hij niets met de Afrikaanse doelman. “Onana is geen teamspeler. Collega’s bestaan niet. Iedereen kan ongezien de kolere krijgen als Onana heeft bedacht dat hij wel eens aan een andere club toe is.”

De columnist begrijpt dan ook niet dat Onana telkens weer een topclub weet te vinden. “Onana is genadeloos egoïstisch. Het is ook precies waarom hij bij Manchester United zo dramatisch slecht keept”, aldus Dijkshoorn. Onana moest in zijn eerste elf wedstrijden voor United al negentien keer vissen. Slechts drie keer hield de 35-voudig international van Kameroen de nul.

Dijkshoorn trekt een pijnlijke conclusie over Onana. “Dat soort keepers, mannen die zich gedragen als een verwende spits, zijn dodelijk voor de teamgeest.” Over een mooi carrièrepad wil de journalist niet spreken. “Zo op het eerste gezicht lijkt zijn tocht langs legendarische clubs een droomreis, maar uiteindelijk gaat het altijd fout. Hij verliest nu belangrijke wedstrijden voor Manchester United en hij werd tijdens het WK in Qatar meteen naar huis gestuurd.”

Volgens Dijkshoorn staat Erik ten Hag voor een lastig traject. “Hoe maak je Onana duidelijk dat het allemaal niet zoveel voorstelt wat hij doet? Dat hij een teamspeler moet worden en zonder franje en gebaartjes ballen moet tegenhouden?”

De Amsterdammer is zeer sceptisch over de toekomst van Onana bij United, zo blijkt uit zijn slotzin. “Onana doet nu het omgekeerde: er voor zichzelf zijn en ballen doorlaten”, aldus Dijkshoorn. Onana, die afgelopen zomer voor 55 miljoen euro overkwam van Internazionale, ligt in Manchester nog tot medio 2028 vast.