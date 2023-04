‘Die transferclausule geeft iedereen duidelijkheid, zowel voor mij als voor PSV’

Zondag, 30 april 2023

Ibrahim Sangaré lijkt rekening te houden met een vertrek komende zomer. Dat laat hij doorschemeren in gesprek met Voetbal International. De middenvelder van PSV heeft een clausule in zijn contract staan die zegt dat hij voor een bepaalde datum voor 37,5 miljoen euro over te nemen is van de Eindhovenaren. Daar is Sangaré, die ooit nog in de Premier League zou willen spelen, blij mee.

Sangaré werd door VI gevraagd naar zijn toekomstwensen en de Ivoriaan komt met een belangrijke voorwaarde. "Nu gaat het nog om PSV en hier presteren, maar belangrijk bij een keuze is straks dat ik progressie kan maken. Ik wil vooral een goed perspectief op speeltijd, als ik PSV zou gaan verlaten. Alleen als je speelt, blijf je jezelf ontwikkelen. Ik ga straks na het seizoen kijken welke voorstellen er allemaal liggen. Na het slot van de competitie beslis ik dan wat ik ga doen."

De transferclausule in zijn contract geeft de controleur van PSV mogelijkheden, zo lijkt Sangaré aan te geven. "Het geeft in elk geval voor iedereen wel duidelijkheid, denk ik. Zowel voor mij als voor de club. Als het ooit in de toekomst de verkoopprijs zou worden (37,5 miljoen euro, red.), dan denk ik dat iedereen heel tevreden is. Ik ben in elk geval blij dat ik drie jaar geleden voor de Nederlandse competitie heb gekozen. Ik ben hier een veel betere speler geworden."

De 25-jarige Ivoriaan kan zondag zijn vierde prijs pakken met PSV. Vorig jaar wonnen de Eindhovenaren, met Sangaré op het middenveld, immers al de beker en ook staat de Johan Cruijff Schaal twee keer op zijn palmares. Dit seizoen kwam de controleur al tot 41 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij zeven keer scoorde en drie assists afleverde. De waarde van Sangaré, wiens transferprijs dus op ruim 37 miljoen euro is vastgelegd, is volgens Transfermarkt zo'n 35 miljoen euro.