‘Die opmerking uit de mond van Dusan Tadic was echt tenenkrommend’

Woensdag, 17 mei 2023 om 07:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:03

De opmerkingen van Dusan Tadic na afloop van het gewonnen restant tegen FC Groningen (2-3) zijn bij Sjoerd Mossou niet helemaal lekker gevallen. De aanvoerder van Ajax plaatste vraagtekens bij de huidige maatregelen van de KNVB en wees daarbij naar de huilende kinderen die afgelopen zondag teleurgesteld afdropen nadat Jeroen Manschot het duel definitief staakte. Mossou vindt het vreemd om dergelijke woorden uit de mond van de Serviër te horen.

"Ik heb beelden gezien van huilende kinderen na de wedstrijd (van zondag, red.), omdat sommige mensen niet normaal een wedstrijd kunnen bekijken", zei Tadic maandag bij ESPN. "Dat is heel triest om te zien. Mensen vragen me: 'Wat gebeurt er allemaal in Nederland?' Ze denken dat jullie hooligans zijn. Dit mag niet gebeuren. Kinderen huilden en we voetballen juist voor die kinderen. Misschien worden zij in de toekomst zelf wel voetballers. Ze hebben maar acht à negen minuten van de wedstrijd kunnen zien en dat is erg triest."

De woorden van Tadic prikkelen Mossou. "Uit de mond van Tadic horen dat het anders moet met het gedrag van mensen, is ergens een beetje krom", aldus de journalist van het Algemeen Dagblad in de voetbalpodcast. "Ik zal daar niet in doorslaan, want ik vind Tadic ondanks zijn irritante trekjes ook wel een mooi figuur. Inhoudelijk had hij voor tachtig procent gelijk, maar die opmerking (het zijn van een voorbeeld voor kinderen, red.) uit de mond van Tadic was tenenkrommend. Als hij kinderen als voorbeeld gaat stellen en vervolgens op het veld alles doet wat God verboden heeft, heeft hij niet echt recht van spreken."

Mossou is het wel met Tadic eens dat de huidige maatregelen niet het gewenste effect sorteren. "Inhoudelijk had hij wel een punt. Ik vind niet dat er van een mug een olifant wordt gemaakt, want je moet het probleem wel serieus nemen, maar ik geloof wel dat het protocol niet houdbaar is. Dat zei Tadic ook, alleen dan in iets andere bewoordingen." Afgelopen weekend werden zowel in de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie meerdere wedstrijden gestaakt vanwege voorwerpen die op het veld belandden. Alleen bij FC Groningen - Ajax kwam het tot een definitieve staking.

'Niet de oplossing'

Tadic zei het 'mentaal zwaar' te hebben gehad dat zijn ploeg voor de tweede keer in een paar dagen moest afreizen naar Groningen. Hij laakte daarbij het beleid van de KNVB. "Het is zo niet mogelijk", aldus de aanvaller. "Ik snap dat je een statement moet maken, maar zo doe je dat niet. Er komt alleen maar meer spanning en dat is niet goed. Er zijn acht minuten gespeeld, wat is dat..? In Holland maken we soms van een muis (mug, red.) een olifant. Als deze regels ook in andere landen wordt gehanteerd, wordt er geen wedstrijd meer gevoetbald."