Dick Schreuder verliest om algehele titel in Spanje, maar krijgt nog een kans

Deportivo La Coruña heeft goede zaken gedaan in de Spaanse Primera RFEF. De ploeg had het regiokampioenschap (Primera RFEF - Liga 1) al in de wacht gesleept en streed woensdagavond met CD Castellón, de winnaar van het andere regiokampioenschap (Primera RFEF - Liga 2), in de heenwedstrijd om de algehele titel. Het team van trainer Dick Schreuder kwam net tekort tegen Deportivo en ging met 2-1 onderuit. Niets is nog beslist, want er volgt nog een return op 2 juni. Beide teams verzekerden zich sowieso al van promotie naar LaLiga 2, het tweede profniveau in Spanje.

Deportivo La Coruña - CD Castellón 2-1

Het duel begon nog goed voor de mannen van Schreuder, want na 39 speelminuten vond Douglas Aurélio de openingstreffer. Die werd halverwege de tweede helft onschadelijk gemaakt door Lucas Pérez (1-1), voormalig spits van onder meer Arsenal en West Ham United. Een kwartier voor tijd viel de beslissing: Pablo Martínez tekende de 2-1 aan. Bij Castellón kregen Haris Medunjanin , Daijiro Chirino en Jozhua Vertrouwd een basisplek, terwijl Lars Veldwijk genoegen moest nemen met een invalbeurt.

