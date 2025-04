Dick Schreuder keert als hoofdtrainer terug in de Eredivisie

De kans is zeer groot dat Dick Schreuder de nieuwe trainer van NEC wordt, zo meldt De Gelderlander donderdagmiddag. De 53-jarige coach wordt in Nijmegen de opvolger van de vertrekkende Rogier Meijer.

In de afgelopen dagen hebben Schreuder en de clubleiding van NEC om de tafel gezeten om te spreken over een samenwerking vanaf komend seizoen. Die ontmoetingen zijn goed verlopen en naar verluidt hoeven alleen de laatste plooien nog gladgestreken te worden.

Eerder dit seizoen werd Schreuder vanwege tegenvallende resultaten ontslagen bij het Spaanse Castellón, waar hij sinds medio 2023 aan het roer stond. Sinds januari zit hij zonder club.

In Nederland was Schreuder al eens trainer van PEC Zwolle. Hij stapte gedurende het seizoen in en degradeerde uit de Eredivisie, maar het jaar erna dwong de coach weer direct promotie af naar het hoogste niveau in Nederland.



Momenteel is Schreuder nog wel met Castellón in gesprek over de afwikkeling van zijn ontslag. Waar op dit moment nog precies over gediscussieerd wordt, is niet duidelijk.

Het kostte NEC de nodige moeite om een geschikte opvolger van Meijer te vinden, die liefst acht jaar in Nijmegen actief was. Er werd onder meer een lijntje uitgegooid naar Mark van Bommel, maar hij liet weten op korte termijn geen beslissing te kunnen nemen.



Meijer reageerde via de officiële kanalen op zijn naderende vertrek. “Mijn prioriteit is om dit seizoen zo goed mogelijk af te sluiten, maar daarna zal ik terugkijken op zes geweldige jaren bij NEC. Het maakt me trots dat we van een middenmoter uit de Keuken Kampioen Divisie zijn uitgegroeid tot een stabiele ploeg in de Eredivisie.”