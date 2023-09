Dick Advocaat voert positieve gesprekken over nieuw bondscoachschap

Vrijdag, 15 september 2023 om 13:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:22

Dick Advocaat is in gesprek om bondscoach van Curaçao te worden, zo meldt ESPN. De gesprekken lopen nog, maar het ziet er positief uit. Bij Curaçao moet Advocaat de opvolger worden van Remko Bicentini, die eind juli door de voetbalbond werd ontslagen.

Advocaat vertrok in juni als trainer van ADO Den Haag, maar kan dus weer snel aan een nieuwe baan beginnen. Voor de ervaren oefenmeester wordt het mogelijk zijn zesde klus als bondscoach. Eerder had hij ook al de leiding over de nationale elftallen van de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, Rusland, Servië en Irak. Advocaat krijgt als doelstelling mee om Curaçao naar het WK van 2026 te leiden.

Martijn Krabbendam meldde maandag in Veronica Offside al dat Advocaat openstaat voor een functie als bondscoach. In de talkshow liet de 75-jarige oefenmeester zelf weten dat hij de aangeboden klus niet gaat aannemen. "Het zijn leugens", aldus Advocaat.

"Misschien gaat het nog door, toch Dick? Het is toch een mooie klus?", vroeg Krabbendam plagerig in het voetbalpraatprogramma. "Ik weet niet waar je het over hebt", reageerde Advocaat met een glimlach op zijn gezicht. "Dick kan een hele mooie klus gaan doen, maar moet het thuis nog even uitvechten, of het allemaal..." Krabbendam wist toen om welk land het ging, maar kon dat niet zeggen.

"Als ik het zeg, gaat het misschien niet door", aldus de journalist van Voetbal International. "Dat moeten we niet doen. Maar het is in ieder geval een hele mooie klus. Het is in ieder geval een land. Dat heeft hij zelf gezegd: hij doet alleen nog maar landen." Advocaat wilde er maandag het liefst niets over kwijt. Wel is duidelijk wie zijn eventuele assistent zou worden. "Als ik zou gaan, dan gaat Cor (Pot, red.) mee", lacht Advocaat. "Nee, het is niet al geregeld. Maar er komt altijd iets."