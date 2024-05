Dick Advocaat strikt grote naam met twee Oranje-interlands voor Curaçao

Joshua Brenet gaat zeer waarschijnlijk interlands spelen voor Curaçao, zo maakt de voetbalbond van dat land bekend. De dertigjarige verdediger speelde in het verleden twee interlands voor het Nederlands elftal, maar heeft van de FIFA dispensatie gekregen.

Brenet maakte in 2016 zijn debuut in Oranje in de vriendschappelijke interland tegen België, toen hij in de rust mocht invallen voor Davy Klaassen. Vier dagen later deed hij negentig minuten mee in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.

Door een versoepeling van de regels van de FIFA heeft Brenet nu de mogelijkheid om voor Curaçao uit te komen. De verdediger maakt daar gebruik van en heeft bij de FIFA om dispensatie gevraagd.

"Joshua verdient een tweede kans. Daarom hebben we voor hem de weg vrijgemaakt om aan te sluiten bij Curaçao", aldus voorzitter Ramiro Griffith van de Curaçaose voetbalbond. "Het is nu aan bondscoach Dick Advocaat om hem te selecteren."

Curaçao speelt begin juni twee WK-kwalificatiewedstrijden, tegen Barbados (5 juni) en Aruba (8 juni). De definitieve selectie voor die wedstrijden wordt op 20 mei bekendgemaakt.

Clubloos

Brenet is momenteel clubloos, daar zijn contract bij FC Twente eind maar werd verscheurd. De rechtbank in Almelo bepaalde dat de verdediger een maand de cel in moet. Brenet werd twee keer in korte tijd betrapt op het rijden zonder rijbewijs, en dat terwijl hij nog in zijn proeftijd zat.

Daarnaast kreeg de verdediger een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur opgelegd. Door deze nieuwe veroordeling moet hij deze nu alsnog uitvoeren. Twente wilde het hoger beroep van Brenet niet afwachten en nam voortijdig afscheid van de verdediger.

