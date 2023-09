Dick Advocaat kan aan de slag als bondscoach van ‘heel mooi’ land

Maandag, 11 september 2023 om 21:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:27

Dick Advocaat is in beeld bij een onbekend land om bondscoach te worden, zo meldt Martijn Krabbendam in Veronica Offside. De oefenmeester staat open voor een functie als bondscoach, maar laat zelf in de talkshow weten dat hij de aangeboden klus niet gaat aannemen. "Het zijn leugens", aldus Advocaat.

"Misschien gaat het nog door, toch Dick? Het is toch een mooie klus?", vraagt Krabbendam plagerig in het voetbalpraatpgoramma. "Ik weet niet waar je het over hebt", reageert Advocaat met een glimlach op zijn gezicht. "Dick kan een hele mooie klus gaan doen, maar moet het thuis nog even uitvechten, of het allemaal..." Krabbendam weet om welk land het gaat, maar kan dat niet zeggen.

"Als ik het zeg, gaat het misschien niet door", aldus de journalist van Voetbal International. "Dat moeten we niet doen. Maar het is in ieder geval een hele mooie klus. Het is in ieder geval een land. Dat heeft hij zelf gezegd: hij doet alleen nog maar landen." Ook Jan Boskamp is aanwezig. "Dick heeft tegen mij gezegd dat ik niks mag zeggen", vertelt Boskamp. "Dan zeg ik niks. Maar het is wel een mooi land."

Advocaat wil er het liefst niets over kwijt. Wel is duidelijk wie zijn eventuele assistent zou worden. "Als ik zou gaan, dan gaat Cor (Pot, red.) mee", lacht Advocaat. "Nee, het is niet al geregeld. Maar er komt altijd iets." Op dit moment zitten onder meer Polen en Curaçao zonder bondscoach. Dat geldt ook voor Duitsland, maar bij Die Mannschaft is Advocaat in ieder geval niet in beeld.

Aanvankelijk laat Advocaat onduidelijkheid bestaan, maar later in de uitzending komt de gelauwerde coach erop terug. “Ik weet niet wie dit in de wereld geholpen heeft, maar dit gaat niet door." Hugo Borst, die ook aanwezig is, denkt dat het verhaal daarmee nog niet is afgesloten. "Dat kan, maar dat zijn leugens", aldus Advocaat.