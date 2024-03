Dick Advocaat haalt speler van Ajax als debutant bij selectie van Curaçao

Rotterdammer Ar’jany Martha mag zich deze maand melden bij het nationale elftal van Curaçao. Dick Advocaat, de 76-jarige bondscoach van het Caribische eiland, heeft de twintigjarige linksback van Ajax voor het eerst opgeroepen. Martha speelde tot dusver enkel jeugdinterlands namens Nederland.

Advocaat is er nog niet in geslaagd om grote namen te strikken met Curaçao, maar heeft Ajacied Martha dus wel kunnen overtuigen om een kijkje in de keuken te nemen. De linkspoot speelde in het verleden jeugdinterlands namens Nederland Onder 15, 16 en 17, maar werd tijdens zijn laatste interlandperiode met Oranje Onder 19 weggestuurd door de KNVB.

Here is the 23-player squad selected by head coach Dick Advocaat for the teams' training camp in Alanya Turkey. #EOlaBlou New faces: Ar'jany Martha of AFC Ajax Rayvien Rosario of Sparta Rotterdam Returns: Eloy Room Xander Severina Anthony Van Den Hurk pic.twitter.com/fXCzRWqUjn — Curaçao Football News (@Curacaofootbal1) March 9, 2024

De Nederlandse voetbalbond nam dat besluit omdat hij samen met een aantal teamgenoten het coronaprotocol had overtreden. Naast Martha werden ook Xavi Simons, Naci Ünüvar, Mimeirhel Benita en Rio Hillen naar huis gestuurd.

De Telegraaf wist later te melden dat twee van hen twee vrouwen op hun hotelkamer hadden ontvangen. De drie andere voetballers zouden bij die hotelkamer zijn gaan kijken. Het incident vond plaats in september 2021.

Naast Martha mag Sparta-middenvelder Rayvien Rosario zich voor het eerst melden bij Los Azules. De negentienjarige rechtspoot is geboren in Willemstad en speelde tot dusver vier officiële wedstrijden in het eerste elftal van Sparta.

Verder keert de 35-jarige doelman Eloy Room terug in de selectie van Curaçao. De Vitessenaar wil onder Advocaat toch weer international zijn en reist mee naar Turkije voor het korte trainingskamp in Alanya.

Curaçao speelt deze maand nog geen oefenwedstrijden, maar gaat zich in Alanya puur tactisch voorbereiden op de WK-kwalificatieduels met Barbados en Aruba in juni. Jürgen Locadia, die onlangs tekende bij SD Amorebieta in Spanje, ontbreekt nog in de selectie van Advocaat.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Voetbalzone (Feyenoord/Ajax/PSV/Transfer) nieuws? Volg dan nu ons WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties