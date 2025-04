Diant Ramaj pakt tegenstander bij de keel en krijgt rood na beladen derby

Diant Ramaj heeft zich zondagavond niet van zijn beste kant laten zien. De 23-jarige doelman wordt dit seizoen verhuurd aan FC Kopenhagen, waarmee hij dit weekend de derby speelde tegen Brøndby IF (1-2). In een bizarre slotfase moest de voormalig doelman van Ajax met rood van het veld nadat hij in een gevecht terechtkwam met een tegenstander.

De wedstrijden tussen FC Copenhagen en Brondby IF zijn altijd erg beladen. In Denemarken wordt het gezien als de meest verhitte rivaliteit in de nationale sport. Zondagavond bleek nog maar eens waarom.

In een bizarre slotfase kwam Brøndby in de blessuretijd op voorsprong via een benutte strafschop van Daniel Wass. Daarna had Mohamed Elyounoussi de uitgelezen kans om de stand weer gelijk te trekken, maar hij faalde vanaf elf meter, waardoor Brøndby er met de overwinning vandoor ging.

Meteen na het laatste fluitsignaal ging Brøndby-doelman Patrick Pentz provocerend met zijn armen in de lucht voor het Kopenhagen-publiek staan, wat hem een lading aan bekers en andere voorwerpen opleverde. Die actie resulteerde in een heftig opstootje op het veld.

Daarbij raakte ook Ramaj betrokken. Hij zag hoe een reservedoelman van Brøndby enkele spelers van Kopenhagen wegduwde bij zijn eigen doelman, waarna Ramaj hem aanvloog. De Duitser greep hem bij zijn keel en op beelden is te zien hoe oud-ploeggenoot Sean Klaiber, tegenwoordig actief bij Brøndby, hem wegduwt.

De actie van Ramaj kwam hem op een directe rode kaart te staan, die hij met een wegwerpgebaar ontving. Later werd ook duidelijk dat Pentz een tweede gele kaart en dus rood had ontvangen.

Ramaj werd afgelopen winter voor een bedrag van vijf miljoen euro door Ajax verkocht aan Borussia Dortmund. De Duitse grootmacht besloot hem direct weer te verhuren aan Kopenhagen, waar hij inmiddels een vaste klant is in de basisopstelling.