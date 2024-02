Diant Ramaj doet uitspraak over Ajax - PSV waar hij snel spijt van kan krijgen

Ajax maakt zich op voor de immer beladen topper tegen PSV. De Amsterdammers zullen niet veel vaker in de voetbalhistorie als zo'n grote underdog aan de topwedstrijd thuis tegen de Eindhovenaren zijn begonnen. Toch heeft Diant Ramaj alle vertrouwen. "Bang? Nee, waarom zouden we?", zegt de doelman van Ajax schouderophalend tegenover de NOS.

Eerder in het seizoen speelde Ajax een goede eerste helft tegen PSV, maar ging het na rust helemaal mis. Door onder meer een hattrick van Hirving Lozano werd het 5-2 voor de Noord-Brabanders.

Het was een van de eerste wedstrijden die Ramaj speelde voor Ajax. De Duits-Kosovaarse keeper is echter niet bang voor een herhaling van de afgang zaterdag in de Johan Cruijff ArenA. "Waarom zouden we bang zijn?", vraagt Ramaj zich af.

“We weten wat wij kunnen. We weten ook wat zij kunnen, wat hun sterke punten zijn en wat hun zwakke punten zijn. Ik herhaal het nog maar eens: het is Ajax tegen PSV, het is niet de nummer één tegen de nummer vijf.”

Ramaj kwam afgelopen zomer over van Eintracht Frankfurt en kende een moeizame start bij Ajax. Voormalig hoofdtrainer Maurice Steijn koos voor Jay Gorter onder de lat op moment dat Gerónimo Rulli eind augustus geblesseerd raakte. "Ik had het er zwaar mee", zegt Ramaj.

"Maar ik moest het accepteren en ben hard blijven werken. Godzijdank is het tij volledig gekeerd en gaat het nu de goede kant op." Gorter raakte eind oktober geblesseerd in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (4-3 verlies), waarna Ramaj niet meer uit het doel van Ajax verdween.

Ramaj probeert zich niet alleen te onderscheiden met reddingen, maar ook de opbouw van achteruit aan te sturen. "Ik ben tot mijn elfde veldspeler geweest", vertelt Ramaj. "Ik was een rechtsbuiten, vol in de aanval, en voetbalde veel op pleintjes met mijn grote broer en vrienden."

