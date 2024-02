DiakitÃ© brengt Ivoorkust vlak voor tijd in extase, trekt shirt uit en pakt rood

Diakité brengt Ivoorkust vlak voor tijd in extase, trekt shirt uit en pakt rood

Ivoorkust heeft zich op haast ongelooflijke wijze weten te plaatsen voor de halve finale op de Afrika Cup. Het gastland moest het tegen Mali ruim een helft doen met een man minder, maar wist vlak voor tijd de 1-1 te maken. In de blessuretijd van de verlenging maakte Ivoorkust er 1-2 van én vielen er nog eens twee rode kaarten. Ivoorkust neemt het in de halve finale op tegen DR Congo.

Na een kwartier spelen kreeg Adama Traoré (Hull City) de uitgelezen kans om Mali vanaf de stip op voorsprong te schieten. Yahia Fofana keerde de door Odilon Kossounou veroorzaakte strafschop echter, waardoor de brilstand op het scorebord bleef staan.

Kossounou speelde een niet al te gelukkige wedstrijd, daar hij vlak voor rust met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Na rust wist Mali te profiteren van de overtalsituatie. Nene Dorgeles haalde schitterend uit en vond de kruising achter de kansloze Yahia Fofana: 1-0.

Na een goede actie van Simon Adingra kreeg Seko Fofana een schietkans, maar de voormalig aanvoerder van RC Lens zag zijn schot gekeerd worden door de verdediging van Mali. De bal bleef echter hangen en de doorgelopen Adingra wist daar optimaal van te profiteren: 1-1.

Er moest dus een verlenging aan te pas komen en in de blessuretijd daarvan werd het Stade de la Paix in Bouaké gek. Seko Fofana haalde verwoestend uit en zag zijn inzet via Oumar Diakité het doel in vliegen: 1-2. Diakité trok in alle gekte zijn shirt uit, kreeg zijn tweede gele kaart en dus rood: geen halve finale. Nog dieper in blessuretijd kreeg ook Malinees Hamari Traoré rood, nadat hij woest reageerde op de scheidsrechter.

??????????! IVOORKUST DOET HET! ?? Een ongelofelijk scenario! Ivoorkust gaat in de allerlaatste seconden van de verlenging toch door naar de halve finale! ??#ZiggoSport #AFCON2023 #MLICIV pic.twitter.com/AHtGuO8QRN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 3, 2024

