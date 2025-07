Di Marzio onthult offer dat Lang wil brengen om transfer naar Napoli rond te maken

Noa Lang heeft er klaarblijkelijk veel voor over om PSV in te ruilen voor Napoli. Journalist Gianluca Di Marzio komt dinsdag met een opvallend detail in de transfersoap rondom de vleugelaanvaller.

Volgens Di Marzio is Lang bereid om een deel van zijn salaris in te leveren, om zo de transfer naar Napoli op korte termijn mogelijk te maken. De PSV-aanvaller gaf eerder al zijn jawoord aan de Italiaanse kampioen over een meerjarig contract.

Capalogy bracht in mei naar buiten dat Lang bij PSV een brutosalaris opstrijkt van 1,6 miljoen euro. Dat is omgerekend ruim 130.000 euro per maand voor de aanvaller.

Het wachten is nu op een akkoord tussen PSV en Napoli. I Partenopei brachten vorige week een eerste bod uit van 25 miljoen euro plus, vijf miljoen euro aan bonussen, op de 26-jarige buitenspeler.

PSV heeft het aanbod vanuit Napels in beraad. Het lijkt er op dat een bedrag van 30 miljoen euro voldoende moet zijn voor Napoli om Lang deze zomer binnen te halen.

Lang tekent, als alle partijen tot een akkoord komen, een contract voor vier of vijf seizoenen bij Napoli. Daarmee lijkt de interesse van Olympique Marseille definitief te zijn bekoeld.

Er komt deze zomer dus zo goed als zeker een einde aan het verblijf van Lang bij PSV, dat hem medio 2023 oppikte bij Club Brugge. De Eindhovenaren betaalden toen bijna dertien miljoen euro voor zijn diensten.

Lang kwam in twee jaar tijd tot 63 wedstrijden, 19 goals en 14 assists in het shirt van de landskampioen. De veertienvoudig international van het Nederlands elftal won twee keer het kampioenschap.