Di Marzio meldt opvallend nieuw detail in contractonderhandelingen tussen Francesco Farioli en FC Porto

Het is slechts een kwestie van tijd voordat FC Porto Francesco Farioli presenteert als nieuwe hoofdtrainer, zo verzekert de Italiaanse transfermarktexpert Gianluca Di Marzio. In Portugal ligt een tweejarig contract voor hem klaar, zonder een optie tot verlenging.

“Zoals bekend wordt Francesco Farioli de nieuwe trainer van FC Porto”, zo verzekert Di Marzio maandagavond. De Italiaan meldt een opvallend nieuw detail over de contractduur. “De partijen mikken op een tweejarige overeenkomst, die afloopt in juni 2027, zonder optie tot verlenging.”

Di Marzio verzekert dat de aanstelling van Farioli slechts een kwestie van tijd is. Porto moet eerst nog het contract van Martín Anselmi ontbinden, voordat de komst van de voormalig Ajax-trainer aangekondigd kan worden.

Volgens de Italiaanse transferjournalist is de komst van Farioli een grote wens van president André Villas Boas. De 47-jarige Portugees ziet in Farioli de ideale persoon om het team aan toe te vertrouwen na een ingewikkeld seizoen.

Porto eindigde namelijk op ruime afstand van Sporting Portugal en Benfica op de derde plaats in de Portugese competitie. In de Europa League werd het al vroeg uitgeschakeld door AS Roma.

Mike Verweij meldde eerder namens De Telegraaf dat Farioli bewust wacht met het tekenen van een contract bij Porto. Op 1 juli vervalt namelijk de afkoopsom van 5 miljoen euro die hij bij Ajax in zijn contract heeft staan.

“Portugese media melden dat Farioli al sinds januari in contact staat met Porto, sinds vorige week lijkt het een uitgemaakte zaak dat hij daar gaat tekenen en het in orde maken van een contract is een abc’tje”, aldus Verweij.