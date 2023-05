Di María ontploft en betrekt zijn vrouw in de aanval: ‘Zwijg, ben je gek?’

Woensdag, 24 mei 2023 om 17:59

Ángel Di María en zijn vrouw Jorgelina Cardoso hebben woensdag hun beheersing verloren op social media. De Argentijnse aanvaller van Juventus en zijn partner sloegen op Instagram terug naar gefrustreerde supporters. Di María pikte het niet om net als landgenoot Leandro Paredes 'een huurling die niets om Juventus geeft' te worden genoemd.

Juventus ziet in de slotfase het complete seizoen in duigen vallen. La Vecchia Signora verloor in de halve finale van de Europa League van Sevilla en viel maandag plots buiten de top vier van de Serie A door tien punten aftrek. Die straf kreeg de club vanwege gerommel met de boekhouding gedurende de coronacrisis. Als klap op de vuurpijl ging Juventus vervolgens met 4-1 onderuit bij Empoli. Juventus staat twee wedstrijden voor het eind zevende, een plek die zelfs geen recht geeft op Conference League.

De reactie van Di María en Jorgelina Cardoso

Een supporter van Juventus stak zijn frustraties niet onder onder stoelen of banken en noemde Di María dus 'een huurling die niets om Juventus geeft'. "Degene die het shirt niet verdient, dat ben jij", foeterde Di María in een inmiddels verwijderde reactie. "Het team en de spelers zijn honderd procent verenigd, tot het einde. Wat je doet, is laten zien dat je alleen voor Juventus bent in goede tijden en niet in slechte. Ik stuur je een grote groet. Ik ben sterk tot het einde, jij niet."

Ook Jorgelina Cardoso kon het niet laten om haar partner te verdedigen op Instagram. "Hij is niet degene die het team voorbereidt, hij is niet de coach, hij is niet degene die het liefst achterin speelt", reageerde de vrouw van Di María. "Zwijg. Ben je gek of word je ervoor betaald?" Ook de reactie van Cardoso werd snel weggehaald.