Deze voormalig topbestuurder van Ajax doet mee aan het volgende seizoen van De Verraders

Jan van Halst doet mee aan het nieuwe seizoen van De Verraders, zo heeft RTL maandag bekendgemaakt. Het vierde seizoen van het populaire programma gaat op 9 mei van start.

“Een Frans château, een ronde tafel en een torentje: deze vaste ingrediënten vormen ook nu het toneel van een nieuw seizoen van De Verraders. In het komende seizoen heeft elke speler een eigen strijdplan”, omschrijft RTL het programma.

“Elke nacht wordt een trouwe deelnemer 'vermoord', elke dag volgt een zenuwslopende stemming aan de ronde tafel. Wie kun je vertrouwen? Wie speelt een dubbelspel? En wie weet het langst onder de radar te blijven? Deze bekende Nederlanders gaan de uitdaging aan”, aldus RTL.

Naast Van Halst doen er nog achttien andere BN’ers mee aan het nieuwe seizoen van het programma: Annick Boer, Barry Paf, Christiaan Bauer, Churandy Martina, Dimeo van der Horst, Duncan Tromp, Eric de Munk, Estelle Cruijf, Frederik Brom, Josylvio, Julia Heetman, Kim Feenstra, Lale Gül, Lidewij Welten, Omar Ahaddaf, Sanne Vogel, Shay Kreuger en Vinchenzo.

Van Halst begon na zijn loopbaan als voetballer als algemeen directeur bij FC Utrecht. Via FC Twente trad hij in 2023 toe tot de Raad van Commissarissen van Ajax. Van september 2023 tot maart 2024 was hij algemeen directeur bij Ajax.