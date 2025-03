Deze verdedigers liet Ronald Koeman allemaal links liggen voor het Nederlands elftal met zijn keuze voor Youri Baas

Na het wegvallen van zijn vaste rechtsback Denzel Dumfries verraste Ronald Koeman vriend en vijand door linkspoot Youri Baas bij Oranje op te roepen als vervanger. De keuzeheer van het Nederlands elftal herkende in zijn initiële selectie genoeg alternatieven voor de man van Inter en concludeerde tegelijk een extra centrumverdediger nodig te hebben, waarbij de keuze dus viel op de Ajax-mandekker. Deze vier verdedigers liet Koeman allemaal links liggen met zijn keuze voor Baas.

Micky van de Ven (23)

Micky van de Ven had er naar eigen zeggen dolgraag bij willen zijn tegen Spanje. De pijlsnelle linkspoot was vorig jaar een vast gezicht in Oranje, waarvoor hij reeds tien interlands speelde, maar kampte tot voor kort met een bovenbeenblessure.

Zelf vond Van de Ven dat hij klaar was voor een rentree in het Nederlands elftal, nadat hij eerder deze maand voor het eerst weer twee keer in actie kwam namens Tottenham Hotspur. Koeman besloot anders. “Zijn fitheid was een groot vraagteken. En met het verleden van de afgelopen periode van Micky, heb ik besloten hem niet op te roepen”, redeneerde Koeman, die aangaf in constant overleg te zijn geweest met de medische staf van Spurs.

Imago

Sam Beukema (26)

Sinds zijn transfer naar de Serie A in de zomer van 2023, groeide Sam Beukema uit tot een stabiele factor bij de Italiaanse stuntploeg Bologna, dat voor het tweede seizoen op rij verrassend mee doet in subtop van Italië. Volgens Voetbal International wordt de voormalig speler van Go Ahead Eagles en AZ nadrukkelijk gevolgd door de KNVB, maar tot een oproep voor Oranje kwam het nog niet.

Zelf gelooft Beukema er heilig in dat hij het Nederlands elftal nog kan halen, ondanks dat hij al 26 lentes oud is. “Als ik me doorontwikkel en een nog hoger niveau haal en vasthoud, heb ik er zelf in elk geval alle vertrouwen in”, sprak hij uit tegenover VI.

Imago

Ryan Flamingo (22)

“Dan kijk je ook naar Jong Oranje en Youri is een speler die het prima doet bij Ajax”, legde Koeman het selecteren van Baas voor Oranje uit. Een andere centrumverdediger van Jong Oranje, die het ook nog eens ‘prima’ doet bij PSV, is Ryan Flamingo.

De van FC Utrecht overgekomen mandekker zat met de Eindhovenaren niet in de beste fase van het seizoen, maar over het gehele voetbaljaar genomen kent Flamingo een ijzersterk PSV-debuutseizoen, met onder meer een nietsontziend optreden tegen Viktor Gyökeres in de Champions League als hoogtepunt. Als Koeman rondkeek bij het hoogste vaderlandse beloftenelftal, moet Flamingo ook opgevallen zijn.

Imago

Sepp van den Berg (23)

Terwijl hij afgelopen zomer nog het hoofdonderwerp was in een veelbesproken transfersaga - hij verruilde Liverpool voor Brentford, maar genoot concrete interesse van onder meer PSV en Bayer Leverkusen - groeit Sepp van den Berg dit seizoen vrijwel geruisloos uit tot een verdediger van formaat in de Premier League. De door PEC Zwolle opgeleide speler had al twintig basisplekken op het hoogste niveau van Engeland.

Genoemd bij het Nederlands elftal wordt de naam van Van den Berg zelden. Tot de zomer van 2023 was hij jeugdinternational - Van den Berg speelde achtmaal voor Jong Oranje - maar nu hij daar te oud voor is én hij zich meet met de beste spitsen ter wereld, kan het niet lang meer duren totdat Koeman en de zijnen met een schuin oog naar Van den Berg kijken. Vooralsnog komt hij niet in aanmerking, zo blijkt. Mogelijk had dat ditmaal te maken met zijn fitheid, want halverwege maart keerde Van den Berg terug van een maand afwezigheid door knieklachten.