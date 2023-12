Deze tegenstanders kan Ajax treffen in tussenronde Conference League

Ajax heeft zich donderdagavond weten te verzekeren van de derde plek in Groep B van de Europa League. De Amsterdammers wonnen met 3-1 van AEK Athene, en zijn daarmee zeker van overwintering in Europa. Na de winterstop gaat Ajax verder in de tussenronde van de Conference League, waarin het een club zal treffen die in de groepsfase ook al actief was in dat toernooi.

Ajax moest winnen van de Griekse club om zich te verzekeren van Europese overwintering, en dat lukte dankzij twee treffers van Chuba Akpom en een goal van Kenneth Taylor dus ook. In de tussenronde van de Conference league treffen de Amsterdammers een club die als tweede eindigde in de eigen Conference League-poule.

De nummers één van elke groep in de Conference League gaan immers direct naar de achtste finales, terwijl de nummers drie en vier uitgeschakeld zijn.

De clubs die Ajax zou kunnen treffen in de tussenronde zijn Slovan Bratislava, AA Gent, Dinamo Zagreb, FK Bodø/Glimt, Legia Warschau, Ferencváros, Eintracht Frankfurt en Ludogorets. Die clubs eindigden allemaal op de tweede plek van hun Conference League-poule.

Legia Warschau zat in de groep bij AZ. De Polen verloren in Alkmaar nog met 1-0, maar waren donderdag in eigen huis met 2-0 te sterk.

Ondertussen is een andere potentiële tegenstander, Ludogorets, Ajax niet onbekend. De hoofdstedelingen namen het in augustus in de play-offs voor de Europa League al op tegen de Bulgaren. Het uitduel won Ajax overtuigend met 1-4, thuis werd er met 0-1 verloren.

De loting voor de tussenronde van de Europa League vindt aanstaande maandag plaats, na de loting voor de Champions League en Europa League. De heenwedstrijden staan gepland voor 15 februari, de returns voor 22 februari. De winnaars van de tussenronde plaatsen zich voor de achtste finales.

Mogelijke tegenstanders Ajax:

Slovan Bratislava

AA Gent

Dinamo Zagreb

FK Bodø/Glimt

Legia Warschau

Ferencváros

Eintracht Frankfurt

Ludogorets

