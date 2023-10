Deze talenten zijn in de zomer mogelijk op te pikken bij Ajax, Feyenoord en PSV

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 06:30 • Wessel Antes • Laatste update: 06:38

Niet ieder talent slaagt erin om door te breken bij de traditionele top drie. Ajax, Feyenoord en PSV proberen altijd ruimte te houden voor eigen jeugd in het eerste elftal, maar kiezen steeds vaker voor spelers van buitenaf. Die ontwikkeling zorgt ervoor dat de drie topclubs er regelmatig voor kiezen om talenten te laten gaan, terwijl anderzijds jonge spelers weleens bewust kiezen voor een andere route. Voetbalzone zocht uit welke talenten bij Ajax, Feyenoord en PSV in de zomer van 2024 uit hun contract lopen!

Ar’jany Martha (Jong Ajax)

De twintigjarige Martha mag zich inmiddels Mister Jong Ajax noemen. De pijlsnelle rechtsbuiten uit Rotterdam speelde liefst 92 officiële wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens het beloftenelftal, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 3 assists. In het huidige seizoen moet Martha genoegen nemen met een rol als reservespeler, maar hij kan nog wel de mijlpaal van 100 wedstrijden namens Jong Ajax bereiken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gabriel Misehouy (Jong Ajax)

Ajax werkt er hard aan om het contract van Misehouy open te breken en te verlengen. De achttienjarige middenvelder is de absolute smaakmaker bij Jong Ajax dit seizoen. In acht Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden was Misehouy reeds goed voor vijf doelpunten en twee assists. Tijdens het verloren uitduel met FC Twente (3-1) zat de Amsterdammer voor het eerst op de bank bij Ajax, maar tot een debuut in de hoofdmacht kwam het nog niet.

Misehouy tijdens de warming up van Ajax in De Grolsch Veste.

Mateja Milovanovic (Jong Ajax)

Servisch jeugdinternational Milovanovic is bij Ajax volledig voorbijgestreefd door Jorrel Hato. Waar de linkspoot momenteel is, is een groot vraagteken. Milovanovic zat dit seizoen nog geen enkele keer bij de selectie van Jong Ajax, waar trainer Dave Vos steevast kiest voor de rechtsbenige Tristan Gooijer naast Olivier Aertssen in de defensie. De toekomst van de negentienjarige Milovanovic lijkt in ieder geval niet in Amsterdam te liggen.

Diyae Jermoumi (Jong Ajax)

Leidenaar Jermoumi (19) is jeugdinternational van Marokko. De rechtspoot was in de jeugdopleiding van Sparta nog een buitenspelers, maar werd na zijn komst naar Ajax in 2019 succesvol omgeturnd tot een vleugelverdediger. Sinds vorig jaar maakt Jermoumi deel uit van de selectie van Jong Ajax, voor wie hij al 28 keer in actie kwam. Tegen Telstar (3-2 nederlaag) leverde hij onlangs een assist af.

Sten Kremers (Jong Ajax)

Voor de negentienjarige Kremers lijkt er een einde te komen aan zijn avontuur bij Ajax. Charlie Setford is momenteel de eerste doelman bij Jong Ajax, terwijl Kremers maar mondjesmaat deel uitmaakt van de selectie van Vos. Ajax pikte de sluitpost in 2020 op bij De Graafschap, maar tot een debuut in Amsterdam zal het niet komen.

Stanis Idumbo Muzambo (Jong Ajax)

De in juni 2005 geboren Muzambo is een van de grote Belgische talenten die Ajax in de afgelopen jaren heeft opgepikt bij onze zuiderburen. De jeugdinternational van de Rode Duivels staat te boek als een groot talent, maar heeft dit seizoen pech met blessures. Zodoende zal Ajax hopen om Muzambo langer aan zich te binden. Op dit moment staat de aanvaller op dertien wedstrijden namens Jong Ajax, waarin hij nog geen bijdrage leverde aan doelpunten.

Rico Speksnijder (Jong Ajax)

Volgens Ajax Showtime geniet Speksnijder (18) interesse van zowel Nederlandse als Spaanse clubs. Ajax sprak vooralsnog niet met het Goudse talent over een verlenging van zijn aflopende contract. Speksnijder is dit seizoen goed bezig bij Ajax Onder 18, daar hij in zes wedstrijden zesmaal trefzeker was en een assist afleverde. In het Amsterdamse beloftenelftal kwam hij tot dusver viermaal in actie in de Keuken Kampioen Divisie.

Damián van der Vaart (Ajax Onder 18)

Damián is de zeventienjarige zoon van voormalig Oranje-smaakmaker Rafael van der Vaart en speelt sinds deze zomer in het shirt van Ajax, dat hem overnam van het Deense Esbjerg. De Amsterdammers lieten Van der Vaart junior slechts tekenen voor een seizoen, waardoor hij zich direct moet gaan bewijzen. Damián is net als zijn vader een technische middenvelder, maar het grote verschil is dat hij rechtsbenig is.

Van der Vaart junior en zijn moeder, Sylvie Meis, tijdens zijn presentatie bij Ajax.

Jaden Slory (Feyenoord Onder 21)

Veel supporters van Feyenoord zullen teleurgesteld zijn indien Slory (18) komende zomer transfervrij vertrekt naar een andere club. De zoon van voormalig prof Andwélé Slory staat al jaren te boek als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van de Rotterdammers. Ook dit seizoen laat Slory junior zich gelden namens Feyenoord Onder 21 en het Youth League-elftal van de Rotterdammers. In het verleden zaten meerdere Europese topclubs al achter zijn diensten aan.

Mike Kleijn (Feyenoord Onder 21)

De achttienjarige Kleijn trainde de afgelopen jaren regelmatig mee met de hoofdmacht van Feyenoord, maar tot een debuut in het eerste elftal kwam het nog niet. De linkspoot, die als vleugelverdediger en middenvelder kan spelen, lijkt fysiek nog niet helemaal klaar te zijn voor het echte werk in De Kuip. Desalniettemin is Bredanaar Kleijn een uitstekend talent met een goede techniek, dat bij vele clubs niet zou misstaan.

Sem Valk (Feyenoord Onder 21)

De inmiddels 21-jarige Valk maakte de afgelopen jaren vooral naam toen hij een screenshot van de groepsapp van Feyenoord uitlekte, nadat bekend werd dat Steven Berghuis de gevoelige overstap naar Ajax ging maken. De rechtsbenige verdediger moest zich vervolgens hoogstpersoonlijk melden bij Arne Slot voor tekst en uitleg. Indien Valk vertrekt bij Feyenoord kan hij wel zeggen dat hij zijn debuut heeft gemaakt. De lange aanvoerder van Feyenoord Onder 21 deed 34 minuten mee toen Feyenoord in december 2021 met 2-1 won van Maccabi Haifa.

Sem Valk (nummer 57) met wat jeugdige teamgenoten na een benefietwedstrijd van Feyenoord in De Kuip.

Jayden Candelaria (Feyenoord Onder 21)

Candelaria (19) kampte de afgelopen jaren meermaals met vervelende blessures, maar is dit seizoen weer volledig fit bij Feyenoord Onder 21. Een volgende stap naar het Rotterdamse vlaggenschip lijkt echter ver weg, daar de landskampioen met Oranje-linksback Quilindschy Hartman al een linksback voor de toekomst heeft. Tegelijkertijd is de ontwikkeling van Hartman juist het bewijs dat talenten die last hebben gehad van blessureleed, ondanks alle tegenslagen, hun doelen kunnen bereiken.

Fabiano Rust (Feyenoord Onder 21)

De achttienjarige Rust uit Delft liet zich de afgelopen jaren gelden als ware goaltjesdief in de Feyenoord Academy. Namens Feyenoord Onder 17 was hij goed voor 18 doelpunten en 3 assists in 19 wedstrijden, waarna hij voor Feyenoord Onder 18 verantwoordelijk was voor 12 doelpunten en 3 assists in 24 duels. In Feyenoord Onder 21 staat hij na 10 optredens op 5 doelpunten, maar over een langdurige verbintenis beschikt hij nog niet. Het is momenteel onbekend of Feyenoord met Rust in gesprek is over een nieuw contract.

Djomar Giersthove (Feyenoord Onder 18)

Giersthove (18) werd dit seizoen door Robin van Persie aangewezen als aanvoerder van het Youth League-elftal van Feyenoord. De centrale verdediger liet in de eerste twee Europese wedstrijden van het jeugdelftal een ijzersterke indruk achter. Giersthove staat op de tweede plek qua meest verstuurde passes in de Youth League, waarvan hij bij liefst 97 procent een teamgenoot wist te bereiken.

Giersthove in actie als aanvoerder tijdens een mini-Klassieker.

Isaac Babadi (PSV)

Bij PSV zet men alle zeilen bij om het aflopende contract van Babadi te verlengen. De achttienjarige Nijmegenaar heeft zich in zijn eerste acht officiële duels in de hoofdmacht van PSV behoorlijk op de kaart gezet, waardoor meerdere Europese clubs volgende zomer willen toeslaan. Technisch directeur Earnest Stewart moet behoorlijk wat haast maken wat betreft een contractverlenging voor Babadi, daar hij in januari om tafel mag met andere clubs over een transfervrije overstap.

Mohamed Nassoh (Jong PSV)

Nassoh (20) is dit seizoen de aanvoerder van Jong PSV. Hoewel de toekomst van de aanvallende middenvelder niet in het Philips Stadion lijkt te liggen, is hij een zeer bruikbare kracht voor het Eindhovense beloftenelftal. Nassoh, die volgens Transfermarkt al 600.000 euro waard is, staat momenteel op 78 wedstrijden in dienst van Jong PSV. De rechtspoot heeft nog maar 16 wedstrijden in het beloftenelftal nodig om Menno Koch, die tot 93 wedstrijden kwam, voorbij te streven als Mister Jong PSV.

Niek Schiks (Jong PSV)

De negentienjarige doelman Schiks uit Boxmeer was afgelopen interlandperiode misschien wel de minst bekende naam in de voorselectie van trainer Michael Reiziger voor de EK-kwalificatieduels van Jong Oranje. Schiks is dit seizoen de Youth League-keeper van PSV en stond ook al in zes duels onder de lat bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Vorig seizoen zat Schiks driemaal op de bank bij de hoofdmacht, waardoor hij wellicht nog hoop kan houden op een contractverlenging.

Schiks keept al sinds 2012 in de jeugdopleiding van PSV..

Tim van den Heuvel (Jong PSV)

Jeugdinternational Van den Heuvel (18) mocht afgelopen zomer ruiken aan het eerste elftal van PSV, toen Peter Bosz hem meenam op trainingskamp naar Oostenrijk. De linksbenige middenvelder staat momenteel op zestien wedstrijden voor Jong PSV, waarin hij eenmaal trefzeker was. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op zo’n 250.000 euro.

Matteo Dams (Jong PSV)

Net als Ajax heeft PSV een Belgisch talent dat uit zijn contract loopt. De negentienjarige Dams, die al sinds 2012 in Eindhoven voetbalt, is basisspeler in het Youth League-elftal van de huidige koploper van de Eredivisie. Dams speelde al meermaals mee in oefenwedstrijden van PSV 1, waar wacht nog altijd op zijn officiële debuut voor de 24-voudig landskampioen van Nederland.

Tai Abed (Jong PSV)

Abed (19) maakte in de zomer van 2021 de overstap van Hapoel Tel Aviv naar PSV. De Spaanse Israëliër speelt het liefst op ‘10’, maar kan ook als vleugelspeler uit de voeten. Abed is dit seizoen onder trainer Wil Boessen vaak in de basis te vinden bij Jong PSV. Na acht wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie staat zijn teller op twee doelpunten.

Abed speelde tot dusver liefst 22 jeugdinterlands voor Israël.

Mylian Jimenez (Jong PSV)

Defensieve middenvelder Milian Jiménez lijkt net als Nassoh al te oud om nog door te breken bij PSV. In januari blaast de Colombiaanse Nederlander, die 31 wedstrijden voor Jong PSV speelde, 21 kaarsjes uit. Toch liet Ismael Saibari vorig seizoen zien dat het nooit te laat is voor een doorbraak in Eindhoven. De inmiddels 22-jarige rechtspoot maakte onlangs zijn debuut voor Marokko en verdiende bij PSV een nieuw contract.

Julian Kwaaitaal (Jong PSV)

PSV werkt met Kwaaitaal (18) aan een onverwachte transformatie. Waar de Ghanese Nederlander in de jeugd furore maakte als aanvaller, denken de Eindhovenaren dat hij ver kan komen als vleugelverdediger. Kwaaitaal heeft volgens velen qua uiterlijk iets weg van PSV-icoon Cody Gakpo, maar moet dus hopen op een doorbraak op een andere positie dan zijn voorganger.