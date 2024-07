Deze tien talenten hopen dit seizoen op een doorbraak onder Brian Priske bij Feyenoord

Feyenoord is begonnen aan week drie van het seizoen 2024/25. De Rotterdammers wisten de eerste twee oefenduels met FC Dordrecht (0-4) en KRC Genk (3-1) winnend af te sluiten. Kersverse trainer Brian Priske deed daarin een beroep op diverse jonge spelers, die komend seizoen hopen op een definitieve doorbraak in De Kuip. Voetbalzone stelt ze aan u voor!

Door Wessel Antes

Givairo Read (18)

Antef Tsoungui (21)

Jeyland Mitchell (19)

Djomar Giersthove (19)

Jan Plug (19)

Gjivai Zechiël (20)

Antoni Milambo (19)

Shiloh ’t Zand (21)

Jaden Slory (19)

Leo Sauer (18)

Feyenoord nam Givairo Read vorige zomer transfervrij over van FC Volendam. Sindsdien is het hard gegaan met de Amsterdamse vleugelverdediger. Read debuteerde op zeventienjarige leeftijd in de Europa League tijdens het thuisduel met AS Roma (1-1). Vervolgens werd hij al snel definitief overgeheveld naar de hoofdmacht van Feyenoord.De Brusselse Antef Tsoungui werd vorig jaar transfervrij opgepikt bij Brighton & Hove Albion en verscheen een dag later op het trainingsveld bij FC Dordrecht. Aan De Krommedijk heeft de rechtsbenige verdediger een dusdanige indruk achtergelaten dat hij deze zomer de kans krijgt bij Feyenoord. Het is afwachten of Priske de komende weken blijft vasthouden aan Tsoungui. Gernot Trauner ontbreekt momenteel vanwege een blessure, maar keert op termijn terug.De Costa Ricaanse Jeyland Mitchell is tot dusver de meest verrassende aankoop van Feyenoord. De Rotterdammers telden liefst 2,5 miljoen euro neer om de zevenvoudig international over te nemen van LD Alajuelense uit zijn thuisland. Feyenoord ziet Mitchell als een directe versterking voor het eerste elftal, al zal moeten blijken of hij zich snel kan aanpassen in Rotterdam-Zuid.Centrumverdediger Djomar Giersthove was vorig seizoen, onder trainer Robin van Persie, aanvoerder van Feyenoord Onder 19 in de Youth League. In het prestigieuze jeugdtoernooi liet Giersthove zich zien als een fysiek sterke mandekker, die ook uitstekend met de bal overweg kan. Giersthove heeft net als Lutsharel Geertruida een neusje voor de goal, waardoor hij als extra aanvallend wapen kan dienen.Katwijker Jan Plug is het jongere neefje van Feyenoord-icoon Dirk Kuijt. De linksbenige verdediger kon tijdens de eerste twee oefenwedstrijden rekenen op een basisplaats in de 3-4-3-formatie van Feyenoord. Plug staat niet bekend als het grootste talent in de Feyenoord Academy, maar liet tijdens zijn eerste officieuze optredens in Rotterdamse dienst een prima indruk achter.Priske is nu al fan van middenvelder Gjivai Zechiël. “Ik ben nu een week met Zechiël, maar ik hou nu al van hem” vertelde de Deen onlangs in gesprek met. Zechiël droeg tijdens de eerste twee oefenduels van Feyenoord na rust zelfs de aanvoerdersband. Het lijkt er dan ook op dat de Rotterdamse krullenbol dit seizoen zeker in de plannen van Priske gaat voorkomen.Antoni-Djibu Milambo is misschien wel het grootste talent dat momenteel bij Feyenoord rondloopt.schat zijn huidige marktwaarde nu al op 6 miljoen euro. Voor Priske kan Milambo weleens een joker zijn, daar de rechtspoot in alle verschillende rollen als middenvelder uit de voeten kan. De jeugdinternational is daarnaast inzetbaar als buitenspeler. Tot dusver speelde Milambo achttien wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord, waarin hij eenmaal wist te scoren en een assist afleverde.Rotterdammer Shiloh ’t Zand is terug bij Feyenoord na een goede uitleenbeurt aan FC Dordrecht. Namenskwam hij, veelal spelend als controleur, tot 11 doelpunten en 5 assists in 39 officiële wedstrijden. ’T Zand hoopt op een kans in De Kuip, waar echter behoorlijk wat concurrentie is. Een nieuwe uitleenbeurt binnen de Eredivisie valt dan ook niet uit te sluiten.Rechtsbuiten Jaden Slory is de zoon van voormalig international Andwélé Slory. De jeugdinternational verlengde in februari zijn contract bij Feyenoord tot medio 2027, ondanks interesse van onder meer Bayern München. Slory staat al jaren te boek als een van de grootste aanvallende talenten in de Feyenoord Academy, maar wacht nog altijd op zijn officiële debuut. Tijdens de huidige voorbereiding klopt de rechtspoot behoorlijk op de deur met goede optredens tegen Dordrecht en Genk.De in Bratislava geboren Sauer verzamelde vorig seizoen behoorlijk wat wedstrijden in Feyenoord 1: liefst vijftien stuks. Toch kwam de rechtsbenige linksbuiten onder succescoach Arne Slot slechts 288 minuten in actie. De tiener was daarin wel al goed voor twee doelpunten en vier assists. Sauer zal hopen dat hij zich onder Priske een stuk vaker mag laten zien.

