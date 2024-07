Deze elf talenten hopen dit seizoen op een doorbraak onder Francesco Farioli bij Ajax

Ajax is al bijna een maand bezig aan de voorbereiding op het seizoen 2024/25. De Amsterdammers kenden een valse start met een 0-1 nederlaag tegen PEC Zwolle, maar wisten zich te herpakken met oefenzeges op Sint-Truiden (4-0) en Rangers FC (2-1). Kersverse trainer Francesco Farioli deed tot dusver een beroep op diverse jonge spelers, die komend seizoen hopen op een definitieve doorbraak in de Johan Cruijff ArenA. Voetbalzone stelt ze aan u voor!

Door Wessel Antes

Aaron Bouwman (16)

Dies Janse (18)

Youri Baas (21)

Silvano Vos (19)

Kian Fitz-Jim (21)

Naci Ünüvar (21)

Jaydon Banel (19)

Christian Rasmussen (21)

Julian Rijkhoff (19)

Mika Godts (19)

Amourricho van Axel-Dongen (19)

De zestienjarige Haarlemmer Aaron Bouwman is de jongste Ajacied in de selectie voor het eerste trainingskamp onder Farioli. De Nederlandse jeugdinternational, die zijn interlands ook voor Engeland kan gaan spelen, speelt zijn wedstrijden het liefst als centrale verdediger. Bouwman tekende onlangs zijn eerste profcontract bij Ajax, waardoor hij tot medio 2027 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.Zeeuw Dies Janse wordt gezien als een van de grootste defensieve talenten in de jeugdopleiding van Ajax. De 1,96 meter lange linkspoot heeft een interessant profiel en toont zich ondanks zijn leeftijd al een ware leider. Janse kwam in het afgelopen seizoen tot twaalf wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waarin de mandekker eenmaal wist te scoren.Vleugelverdediger Youri Baas maakte in het afgelopen seizoen vlieguren bij NEC. In 30 officiële wedstrijden was de linkspoot goed voor 3 doelpunten en hetzelfde aantal assists. De Nijmegenaren waagden een poging om Baas definitief over te nemen, maar Ajax wil hem tijdens de voorbereiding in actie zien als linksback. Baas deed zaterdag 67 minuten mee tijdens de 2-1 oefenzege op Rangers.Amsterdammer Silvano Vos zal met gemengde gevoelens terugkijken op het seizoen 2023/24. De controleur kreeg onder zowel Maurice Steijn als John van ’t Schip verschillende kansen om zich te laten zien in Ajax 1, maar wist deze nooit echt te verzilveren. Momenteel staat de teller voor Vos op zeventien officiële wedstrijden in de hoofdmacht, waarin vooral een aantal mindere acties er bovenuit staken.Middenvelder Kian Fitz-Jim is een van de uitblinkers tijdens de voorbereiding van Ajax. Analist Ronald de Boer was na het duel met Rangers lovend over de Amsterdammer, te gast bij.”Hij is heel goed in het versnellen van het spel. Ik hoop dat Fitz-Jim nog een stap gaat maken, want hij is hartstikke jong. Deze jongen heeft echt het inzicht om een hele goede middenvelder te worden. Hij heeft de eerste stap gezet en is lekker bezig.” Mogelijk kan Fitz-Jim zijn aantal van zes wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax onder Farioli uitbreiden.Voor Naci Ünüvar wordt het tijd om zijn belofte waar te maken. Het voormalig toptalent is al even geen tiener meer en kende een wisselvallige uitleenbeurt aan FC Twente. Toch krijgt Ünüvar deze zomer de kans bij Ajax. Helaas voor de Turkse linkspoot moest hij de eerste drie wedstrijden van de voorbereiding missen wegens een blessure, maar is wel mee op trainingskamp.De Amsterdamse Jaydon Banel is zijn laatste contractjaar bij Ajax ingegaan. De buitenspeler, die vorig seizoen goed was voor zes wedstrijden in de hoofdmacht, laat net als Janse een uitstekende indruk achter op Farioli. “Ik had vooraf alleen beelden gezien van Dies Janse en Jaydon Banel. Niet al te veel hoor, want het is een grote selectie. Maar sinds het moment dat zij zijn aangesloten, hebben ze heel goede dingen laten zien. Ik ben erg blij met hen allebei”, vertelde de Italiaan in gesprek metChristian Rasmussen is terug in de Johan Cruijff ArenA. De Deense jeugdinternational speelde in het afgelopen half jaar op huurbasis bij FC Nordsjaelland, maar die club besloot de optie tot koop in het huurcontract met Ajax niet te lichten. In Amsterdam zal Rasmussen de strijd aan moeten gaan met de jongere Julian Rijkhoff, om uit te vechten wie de derde spits achter Brian Brobbey en Chuba Akpom is.Goaltjesdief Julian Rijkhoff hoopt spoedig zijn eerste treffer in de Johan Cruijff ArenA te noteren. De in Purmerend geboren spits is sinds februari terug bij zijn jeugdliefde Ajax. Sindsdien speelde Rijkhoff tien wedstrijden in de hoofdmacht, maar in al die korte invalbeurten wist hij nog niet te scoren. Namens Jong Ajax staat de teller op zes doelpunten in 13 competitiewedstrijden.Richting het einde van een pijnlijk seizoen was de Belgische Mika Godts een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax. Met zijn dribbels en techniek toonde de buitenspeler aan klaar te zijn voor de volgende stap. Komend seizoen zal Godts met name zijn rendement moeten verhogen. In zijn eerste 641 minuten (20 wedstrijden) wist de rechtspoot nog niet te scoren. Wel leverde hij drie assists af.Het verhaal van Amourricho Van Axel-Dongen begint inmiddels pijnlijke vormen aan te nemen. Telkens als de talentvolle buitenspeler uit Almere op het punt van doorbreken staat, raakt hij langdurig geblesseerd. Daardoor staat de teller voor Van Axel-Dongen pas op acht wedstrijden in de hoofdmacht, terwijl minder getalenteerde spelers in de afgelopen seizoenen meer wedstrijden in Ajax 1 speelden.

