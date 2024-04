Deze 10 spelers willen Erik ten Hag en Manchester United komende zomer lozen

De nieuwe mede-eigenaar van Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, is van plan een grote schoonmaak te houden komende zomer. Volgens Manchester Evening News is de club van plan om maar liefst tien spelers van de hand te doen.

Allereerst mogen Raphaël Varane en Jonny Evans vertrekken. Hun contract loopt komende zomer af en Manchester United is niet van plan om te verlengen met de centrumverdedigers.

Ook de contracten van Tom Heaton, Anthony Martial en Brandon Williams lopen over twee maanden af. Ook zij mogen op zoek naar een nieuwe club. Williams speelt momenteel op huurbasis voor Ipswich Town.

Donny van de Beek keert na dit seizoen terug bij Manchester United. De voormalig Ajacied speelt momenteel op huurbasis voor Eintracht Frankfurt, maar zit vooral op de bank. Manchester United wil hem deze zomer verkopen. Ajax ziet in hem geen optie om het middenveld te versterken.

Daarnaast loopt ook het contract van de pas negentienjarige Omari Forson af. Erik ten Hag posteerde hem tegen Fulham (1-2 verlies) in de basis en dat liep niet goed af. Naar verwachting gaat de Engelse recordkampioen ook zijn contract niet verlengen.

Ratcliffe gaat zich in de komende maanden ook buigen over de situatie van Mason Greenwood. De veelbesproken Engelsman speelt momenteel op huurbasis voor Getafe, maar keert in juni terug op Old Trafford. Het lijkt er echter niet op dat Greenwood ooit nog een duel gaat spelen in het shirt van the Mancunians.

Tot slot gaat de club Sofyan Amrabat retourneren. De Marokkaans international wordt dit seizoen gehuurd van Fiorentina, maar maakt geen goede indruk in Manchester. Als Ten Hag aan mag blijven bij de club, wordt ook Jadon Sancho deze zomer nog verkocht.



