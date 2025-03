Deze speler van Ajax wees PSV drie keer af: 'Geen seconde spijt gehad'

Mika Godts gaat zondagmiddag namens Ajax op bezoek bij PSV, maar had ook bij de club uit Eindhoven onder contract kunnen staan. Dat vertelt de negentienjarige Belg in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Godts staat inmiddels ruim twee jaar onder contract bij Ajax, maar kreeg in zijn prille carrière liefst drie keer de kans om bij PSV aan de slag te gaan.

Als jeugdspeler van RSC Anderlecht werd Godts drie keer benaderd door PSV. Op zijn vijftiende maakte de Belg de overstap naar KRC Genk, dat de voorkeur genoot boven de regerend landskampioen van Nederland.

In januari 2023 tekende Godts alsnog in Nederland, toen de recordkampioen op de deur klopte. “Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Ajax.”

Uitgerekend tegen PSV (3-2 winst) maakte Godts dit seizoen het winnende doelpunt. “Dat was persoonlijk mijn hoogtepunt bij Ajax tot nu toe. Ik had toen ook nooit kunnen vermoeden dat we nu zes punten voor zouden staan.”

Godts wil niet spreken over de genadeklap, indien Ajax zondag van PSV wint. “Zo kijken we echt niet. We hebben nooit als doel gehad om naar plek 1, 2 of 3 te kijken. Meer om zo veel mogelijk punten te pakken en te verbeteren.”

“En dat lukt. Voor mij voelt dit als het seizoen waarin ik volwassener ben geworden in mijn spel. En dat past weer precies in het pad dat ik tot nu toe heb afgelegd”, aldus de trotse Godts.