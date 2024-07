Aan een van deze 4 clubs wordt FC Twente gekoppeld tijdens de loting van derde voorronde Champions League maandag

Het is maandag een spannende dag voor iedereen die FC Twente een warm hart toedraagt. Om 12:00 uur vindt namelijk de loting voor de derde voorronde van de Champions League plaats, waardoor de Tukkers te weten zullen komen wie de eerste Europese opponent van dit seizoen wordt.

Twente stelde afgelopen seizoen plek drie veilig in de Eredivisie, waardoor het zich plaatste voor de voorrondes van de Champions League. Maandagmiddag wordt bekend wie de Enschedeërs daarin tegenkomen.

Twente zal bij de loting worden gekoppeld aan Rangers, Slavia Praag, Red Bull Salzburg of Lille OSC. Op papier relatief zware tegenstanders dus.

Als het Twente lukt om de derde voorronde te overleven, dan plaatst het zich voor de play-offs van de Champions League. Bij uitschakeling in de derde voorronde of play-offs zal Twente hoe dan ook actief zijn in de groepsfase van de Europa League.

Op dinsdag 6 of woensdag 7 (heenduels) én dinsdag 13 augustus (returns) komt Twente in actie in de derde voorronde van de Champions League. De play-offs voor het miljardenbal staan vervolgens op het programma voor dinsdag 20, woensdag 21 augustus (heenduels), dinsdag 27 en woensdag 28 augustus (returns).

Mogelijke tegenstanders FC Twente in derde voorronde Champions League:

Rangers, Slavia Praag, Red Bull Salzburg en Lille OSC.

