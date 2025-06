Devyne Rensch vertelt over studie: ‘Ben er vijf dagen per week mee bezig’

Devyne Rensch laat in gesprek met de NOS weten dat hij Italiaans aan het leren is. De verdediger is hard bezig om zich goed aan te passen bij zijn nieuwe club AS Roma.

Het jeugdproduct van Ajax maakte deze winter een transfer naar AS Roma. Bij zijn nieuwe werkgever kwam Rensch tot dusver tot achttien wedstrijden. Om zijn aanpassing gemakkelijker te maken leert hij nu Italiaans.

“Ik ben er zo'n zeven à acht uur per week mee bezig. Vijf dagen per week op de club, na de training. En dan thuis vaak ook nog een uur of twee. Het moet wel, want er wordt hier nauwelijks Engels gesproken", vertelt de aanvoerder van Jong Oranje.

"Het is ook goed voor je. Zeker wanneer je in een nieuw milieu komt, dan moet je je aanpassen. Het maakt mijn leven op het veld ook gemakkelijker”, ziet Rensch.

De rechtsachter geniet van de Italiaanse voetbalcultuur. “Iedereen weet hoe Italianen zijn. Hier wordt het ook gewaardeerd als je de bal bij wijze van spreken twintig keer per wedstrijd de bal in de tribune schiet. Opbouwen zoals bij Ajax zit er wat minder in, in Italië moet je de bal soms wegroeien. Zolang je maar wint, dat is heilig in Italië. Dat is schitterend om te zien hoor, ik ben heel vereerd dat ik van zo'n grote club deel mag uitmaken."

Met Jong Oranje kende hij een valse start op het EK met een 2-2 gelijkspel tegen Jong Finland. Zondagavond wacht een ontmoeting met Jong Denemarken, waar voormalig ploeggenoot Anton Gaaei speelt.

Rensch waakt voor gemakzucht in de groep. “Ik weet heel goed wat er nodig is op zo'n toernooi. Het is do-or-die in de groepswedstrijden. Twee jaar geleden hadden we ook een goede lichting en had iedereen verwacht dat we zouden doorgaan. Maar toen werden we in de poulefase uitgeschakeld. Daar moeten we waakzaam voor zijn."